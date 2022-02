Perché non c’è Francesco Facchinetti a Il Cantante Mascherato?/ Ha il Covid, arriva…

Nella puntata di stasera de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Francesco Facchinetti non sarà presente tra i giurati. Uno dei protagonisti indiscussi in giuria è stato infatti colpito dal Covid e questo ha portato ad un repentino cambio di programma dell’ultimo minuto. Chi prenderà il suo posto? Proprio a poche ore dalla messa in onda del secondo appuntamento, ecco giungere una nuova doccia fredda per la padrona di casa che, anche in passato in occasione di un’altra sua trasmissione, Ballando con le Stelle, ha già avuto a che fare con “emergenze” di tale portata.

A causa della sua positività al Covid, dunque, Facchinetti dovrà disertare l’appuntamento e rispettare l’isolamento almeno fino a quando non si sarà negativizzato. Nel frattempo però la produzione della trasmissione della prima rete Rai è dovuta correre ai ripari e, stando a quanto reso noto da GossieTv.com, a prendere il posto dell’ex dj Francesco ci penserà uno dei volti dell’ultimo Festival di Sanremo: Iva Zanicchi!

Francesco Facchinetti sostituito da Iva Zanicchi a Il Cantante Mascherato

Dopo averci deliziato con il suo brano “Voglio amarti” con il quale ha gareggiato all’ultimo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi è stata chiamata a prendere il posto di Francesco Facchinetti, impossibilitato a presenziare oggi in giuria nel corso della puntata de Il Cantante Mascherato. Alla nota interprete della musica italiana, dunque, l’arduo compito di tentare di indovinare le misteriose identità dietro le varie maschere che si esibiranno, sperando che possa non inciampare in qualche gaffe di troppo.

La puntata de Il Cantante Mascherato in programma per questa sera si aprirà con lo spareggio fra Pesce Rosso ed Aquila, prima di dare il via alla gara vera e propria tra le varie maschere, affiancate da ospiti speciali nel corso delle esibizioni. Anche Iva Zanicchi si esibirà? Scopriremo questa sera se l’amatissima cantante, dopo il ruolo di opinionista della passata edizione dell’Isola dei Famosi saprà cavarsela anche nei panni di giurata.

