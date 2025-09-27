Perché non c'è Gerry Scotti a Tu si qui vales? "Voglio stare con la famiglia e i nipotini"

Perché non c’è Gerry Scotti a Tu si qui vales? Il chiarimento

Gerry Scotti lascia Tu si que vales, il noto conduttore de La ruota della fortuna, che ha riscosso grandi successi nelle ultime settimane, ha deciso di lasciare il suo posto in giuria nel programma serale di Canale Cinque. Da quest’edizione, in partenza stasera, Gerry Scotti sarà sostituito da Paolo Bonolis, che ha invece accettato di diventare giudice in trasmissione dove ritroverà volti amati del piccolo schermo, da Maria De Filippi a Luciana Littizzetto. E in tanti in questi mesi si sono chiesti Perché non c’è Gerry Scotti a Tu si que vales.

Delitto di Garlasco, De Rensis e Bocellari "Cosa abbiamo scoperto su Andrea Sempio"/ "Dai cd alle stranezze…"

Il conduttore ha ammesso di avere tanti impegni e dunque di voler provare delle sensazioni nuove. Intervistato da Superguidatv, Gerry Scotti ha anche confidato di voler dedicare le sue energie al ruolo di nonno: “Tu si que vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa” le parole del presentatore che da stasera dunque lascerà a Paolo Bonolis il suo ruolo a Tu si que vales.

Signora Coriandoli, esordio tragico a Ballando con le stelle: "Terribile, orrido"/ Distrutta dalla giuria

Tu si que vales, Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti

Spazio a delle novità nell’edizione di Tu si qui vales in partenza questa sera, non ci sarà più Gerry Scotti come ormai ampiamente noto da diversi mesi. Arriva Paolo Bonolis, che accoglie con grande slancio la sfida in trasmissione. Il conduttore di Avanti un altro ha raccontato le sue sensazioni ora che l’avventura a Tu si que vales prende il via in maniera ufficiale, non sono mancate delle belle parole nei confronti della collega Maria De Filippi:

“Lei è una guida. È impeccabile. Ha una sua logica di ragionamento, una visione, e se ti deve comunicare che una cosa non vale resta sempre solida e lucida” le parole del subentrato a Gerry Scotti.

Ballando con le stelle 2025, 1a puntata/ Eliminato e diretta: la Signora Coriandoli si becca il primo zero!