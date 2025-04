Il sesto serale di Amici 24 sarà una puntata diversa dal solito e per molti fattori. Uno di questi è l’assenza di uno dei momenti più attesi da parte del pubblico del talent: il guanto di sfida tra prof. Da anni, ormai, le coppie di professori ci dilettano con prove entusiasmanti ed esilaranti, spesso veri e propri siparietti trash, che spezzano anche la tensione per la gara dei ragazzi in gara. Da quest’anno, poi, il guanto ha eletto una vera e propria star: Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica si è assicurata la vittoria in molte occasioni in questo serale di Amici 24: il suo coraggio e l’intraprendenza sono state qualità premiate dalla giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, e questo nonostante la bravura portata sul palco dal duo composto da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il che spiega perché l’assenza della nuova gara, nella puntata del 26 aprile 2025, creerà non poco malumore nel pubblico. Ma perché è stato tagliato?

Salta il guanto di sfida prof nel corso del sesto serale di Amici 24: ecco perché

La motivazione principale è sicuramente la morte di Papa Francesco. Proprio in suo ricordo, nel corso della puntata, è stato mandato in onda un filmato, risalente a qualche anno fa, con un messaggio del pontefice per i giovani. Un omaggio il cui tono cozza in modo evidente con i toni leggeri e di scherzo del guanto di sfida. Per lo stesso motivo, mancherà in puntata anche la solita parentesi dedicata agli ospiti comici. È tuttavia molto probabile che il guanto di sfida tornerà per le prossime due puntate del serale di Amici 24, ma non ci sarà nel corso della finale, come sempre tutta dedicata ai concorrenti finalisti.

