Blanca 3, perché non c'è più Linneo (Fiona) e come è stato scelto Cane Tre? Il retroscena svelato dall'addestratrice. E su Maria Chiara Giannetta...

BLANCA 3, DA LINNEO A CANE TRE

C’è un motivo preciso se non c’è più Linneo (Fiona) nella fiction Rai “Blanca 3” ed è l’addestratrice a svelare il retroscena, anche su come è avvenuta la scelta di Cane Tre. Fiona, la cagnolina che interpretava Linneo, nella serie aveva ormai 9 anni quando sono state effettuate le riprese della terza stagione.

Come spiegato dall’addestratrice Carolina Basile nell’intervista a Movieplayer, il cane non poteva sostenere sei mesi di lavoro sul set. Anche se Linneo sarebbe stato più vecchio nella fiction, la priorità era preservare la salute del cane e ridurre il suo impegno.

A differenza di Fiona, che era più statica, dolce e tranquilla, la produzione ha deciso di introdurre un altro tipo di personaggio canino per creare dinamiche narrative nuove, infatti Cane Tre è buffo, goffo e combinaguai, un profilo caratteriale molto diverso da Linneo.

Per quanto riguarda la scelta tra i vari candidati, l’addestratrice ha presentato cani di diversi, sia per taglia sia per aspetto e carattere, visto che non si voleva trovare una copia di Linneo. Non c’era un riferimento preciso dalla sceneggiatura, ma l’idea del regista era quella di puntare su simpatia e comicità.

BLANCA 3, IL RAPPORTO CON MARIA CHIARA GIANNETTA

Dopo una fase di selezioni e prove con diversi cani, il regista ha optato per Ronda, un cane attivo e fotogenico, dal carattere buffo, che interagisce di più rispetto a Fiona con l’attrice Maria Chiara Giannetta, che interpreta la protagonista, Blanca. Infatti, Ronda sul set ha mostrato subito grande feeling, oltre che una grande capacità di improvvisazione, integrandosi facilmente con il cast.

L’addestratrice nell’intervista ha evidenziato più volte la disponibilità dell’attrice Maria Chiara Giannetta nel costruire un buon rapporto con il cane, senza mai risparmiarsi, ma anzi ritrovandosi con tanti biscottini per interagire con i suoi “colleghi a quattro zampe”.

Una disponibilità che l’attrice aveva già mostrato con il cane precedente. Ma differenza di Fiona, essendo più dinamica, Ronda ha avuto una partecipazione più attiva alle scene.