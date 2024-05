Perché non c’è registrazione di Amici 2024 oggi 16 maggio?/ Finale e proclamazione del vincitore in diretta

Niente registrazione di Amici 2024 oggi 16 maggio: perché e cosa accade in finale

Da quando ha avuto inizio il serale di Amici 2024, ogni giovedì (salvo poche eccezioni) è stato dedicato alla registrazione della puntata e, dunque, alle anticipazioni della nuova puntata. Oggi 16 maggio 2024 però non sarà così. Nessuna registrazione è prevista per oggi né per i prossimi giorni di questa settimana, perché di fatto le registrazioni sono ufficialmente finite. Sabato 18 maggio, su Canale 5, va in onda la finale di Amici 2024 che non è registrata perché sarà completamente in diretta.

Il motivo è quello di ogni anno: non sarà la giuria – composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi – a decidere il vincitore di Amici 2024, bensì il pubblico a casa. Per dare dunque la possibilità a questo di votare il proprio preferito, la puntata dovrà andare in onda in diretta.

Finale di Amici 2024 sarà in diretta: come funziona

Le registrazione del serale di Amici 2024 sono dunque ufficialmente concluse. L’ultima è stata quella della semifinale di giovedì scorso, puntata durante la quale la giuria ha scelto i finalisti di questa edizione che sono ben sei: Mida, Sarah, Holden e Petit per il canto, Dustin e Marisol per il ballo. Non c’è stato, dunque, alcun eliminato. I sei concorrenti in finale si sfideranno in una serie di manche votate dal pubblico a casa. Alla fine di ogni sfida ci sarà un eliminato definitivo. Il vincitore della sfida invece andrà avanti, sfidando un altro allievo. Così fino ad arrivare agli ultimi due contendenti e, dunque, alla proclamazione del vincitore di Amici 2024. Ricordiamo che la finale va in onda sabato 18 maggio su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

