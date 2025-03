Amici 24, anticipazioni registrazione 13 marzo dello speciale: quando va in onda e perché non si registra il pomeridiano di domenica

Chi tra oggi 13 e domani 14 marzo 2025 si aspettava di leggere le anticipazioni della registrazione del nuovo pomeridiano di Amici 24 rimarrà inevitabilmente deluso. Non è infatti prevista alcuna registrazione questa settimana, se non quella dello speciale che si è tenuta oggi, che non è però la consueta puntata domenicale, bensì un appuntamento extra servito agli allievi per esibirsi nei loro inediti davanti al pubblico. Una puntata che vedremo in onda durante il pomeridiano settimanale o, addirittura, in esclusiva su Witty.

È, questa, una settimana molto importante per gli allievi che hanno iniziato la preparazione per il serale. Domenica scorsa è andato in onda l’ultimo canonico pomeridiano di Amici 24, durante il quale si è formata la classe ufficiale dei concorrenti al serale, come sempre divisi in tre squadre. Per vedere i tre team sfidarsi a centro studio bisognerà però attendere ancora una settimana, visto che il serale di Amici 24 debutterà sabato 22 marzo in prima serata. Ma allora cosa andrà in onda domenica pomeriggio, 16 marzo, al posto della consueta puntata del pomeridiano?

Amici 24, le anticipazioni della puntata speciale di domenica 16 marzo: “Verso il serale”

Se è vero che non ci sarà alcuna nuova registrazione del pomeridiano di Amici 24 questa settimana, è anche vero che il talent va comunque in onda domenica 16 marzo con una nuova puntata che è, in realtà, non la classica sfida tra allievi con ospiti, bensì un recap degli ultimi giorni vissuti dai ragazzi in casetta, dopo la proclamazione di tutti i concorrenti del serale. Andrà dunque in onda “Amici verso il serale”, durante il quale scopriremo le prime prove dei ragazzi, i confronti delle squadre e le prime polemiche, ma anche i primi guanti di sfida lanciati dai professori. Sarà dunque una puntata che mescola scene già viste durante i pomeridiani dell’ultima settimana a contenuti inediti, utili per scoprire le prime dinamiche sul debutto del nuovo serale. La puntata dello speciale sarà, inoltre, più corta del solito, finendo alle 15.30 invece che alle 16, lasciando poi spazio al nuovo appuntamento con la fiction turca Tradimento. Parlando invece della prima registrazione del serale di Amici 24, bisognerà attendere giovedì 20 marzo 2025 (salvo cambiamenti) per leggere le anticipazioni della prima puntata.