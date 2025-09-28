Elezioni Regionali Valle D'Aosta 2025, perché non ci sono candidati Presidente: come funziona l'elezione e a chi spetta la scelta del governatore

Le Elezioni Regionali 2025 ci regalano il caso particolare della Valle D’Aosta, dove non ci sono candidati governatori, a differenza di quanto accade quasi in tutte le altre regioni italiane. Il motivo è legato alla legge elettorale in vigore, perché si eleggono i 35 membri del Consiglio regionale.

Sono i consiglieri regionali, una volta eletti, a dover scegliere al loro interno chi dovrà ricoprire la carica di presidente della Regione, e di solito si tratta del leader della maggioranza consiliare. I cittadini valdostani che si recano alle urne, dunque, non votano alcun candidato governatore, ma una lista, con la facoltà di esprimere preferenze per quanto riguarda i candidati consiglieri.

Dopo le Elezioni Regionali, i consiglieri freschi di elezioni sono tenuti a riunirsi per votare l’elezione del presidente della Regione. Di conseguenza, sono decisive le alleanze che si creano dopo il voto, con accordi tra liste e movimenti. Il caso della Valle D’Aosta è unico perché si tratta di una Regione a Statuto speciale che le garantisce ampia autonomia.

COME FUNZIONA L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE IN VALLE D’AOSTA

Una volta eletti il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di presidenza, l’assemblea è chiamata a designare, scegliendo tra i suoi componenti, la persona che assumerà l’incarico di Presidente della Regione.

Il consigliere che intende candidarsi a questa funzione deve presentare la propria proposta politica al Consiglio, illustrare il modello di organizzazione degli assessorati e indicare i nomi dei futuri assessori, compreso quello del vicepresidente designato.

La votazione si svolge a scrutinio segreto e l’elezione è valida solo se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

DAL GOVERNATORE AGLI ASSESSORI REGIONALI

Una volta eletto il Presidente della Regione della Valle D’Aosta, il Consiglio procede anche alla scelta degli Assessori. La votazione avviene in blocco, sulla base della proposta presentata dallo stesso Presidente. La loro elezione avviene a scrutinio segreto e richiede il consenso della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.