Lotto, Superenalotto e 10eLotto saltano estrazioni oggi 1 maggio 2025 per la Festa dei Lavoratori

Le festività di questi giorni impattano anche sul calendario che unisce milioni di aspiranti vincitori di somme cospicue e ricche: perchè saltano estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto? Questo l’interrogativo che torna dopo quanto accaduto già lo scorso 25 aprile e come di consueto in occasione della coincidenza tra i giorni previsti per le estrazioni e le festività. Ogni settimana i concorsi cadono in quattro giorni e sempre alla stessa ora, le 20.00: martedì, giovedì, venerdì e sabato. Quest’oggi però, come anticipato, saltano le estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

In linea con quanto visto lo scorso 25 aprile, anche oggi 1 maggio 2025 non ci saranno le estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le ragioni sono ascrivibili ai cambiamenti del calendario strettamente legati alle festività. Prima la Liberazione, ora la Festa dei Lavoratori; i concorsi milionari slittano per lasciar spazio ad una programmazione diversa rispetto al consueto appuntamento del giovedì, situazione invariata invece per i giorni successivi.

Quando tornano le estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto? Le prossime date

Come sottolineato in precedenza, l’appuntamento del venerdì resta invariato e quindi domani – 2 maggio 2025 – regolarmente si procederà con l’assegnazione dei premi milionari. Lo slittamento di oggi – 1 maggio 2025 – verrà invece recuperato il prossimo 5 maggio 2025 dove appunto verrà indetta l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in via straordinaria proprio per rimediare al cambio di calendario dovuto alle festività di questi giorni.

Gli appassionati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto possono dunque tentare la fortuna regolarmente nei prossimi giorni; piccola pausa domenica – come da sempre per il calendario delle estrazioni – per poi recuperare lo slittamento di oggi per la Festa dei Lavoratori il prossimo 5 maggio 2025. La stessa situazione si è palesata agli appassionati anche lo scorso 25 aprile: in quel caso, le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono slittate al giorno successivo dato lo slot utile. In questo caso, essendoci di mezzo le estrazioni del venerdì e del sabato, si è appunto optato per il primo giorno utile ovvero il lunedì.

