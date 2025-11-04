Ecco perché le Frecce Tricolori non volano durante l'evento La Forza che unisce dedicato alle Forze Armate.

Oggi, martedì 4 novembre 2025, nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Raiuno manda in onda, su Raiuno, al termine della puntata odierna di Affari tuoi, un evento speciale dal titolo “La forza che unisce”. Un evento unico condotto da Serena Autieri e Fabio Rovazzi dall’Auditorium della Conciliazione. Sarà una festa dedicata totalmente alle Forze Armate che, tuttavia, non avrà la massima rappresentazione nel volo delle Frecce Tricolori.

Lo spettacolo, inizialmente previsto nella mattina di oggi nei cieli di Roma, in prossimità dell’Altare della Patria, è stato annullato e che l’evento in onda questa sera non avrà il volo delle Frecce Tricolori. Una decisione che è arrivata dopo la tragedia che ha colpito Roma nella giornata di ieri, lunedì 3 novembre 2025 con il crollo della Torre dei Conti.

Le frecce Tricolori si fermano dopo il crollo della Torre dei Conti

Nella giornata del 4 novembre, dedicato alla Forze Armate, come ogni anno, i cittadini romani avrebbero dovuto assistere allo spettacolo del volo delle Frecce tricolori che, però, è stato annullato dopo il crollo della Forre dei Conti che ha provocato la morte di un operaio che non è riuscito a sopravvivere dopo essere rimasto per ore sotto le macerie.

Il volo delle Frecce Tricolori era previsto in contemporanea all’omaggio che il Presidente della repubblica al Milite Ignoto. Quello delle Frecce Tricolori è uno spettacolo imperdibile per i cittadini di Roma e i turisti che, solitamente, si fermano a Piazza Venezia che è considerata la postazione migliore per vedere lo spettacolo. Nel corso dell’evento La Forza che unisce a cui partecipano vari ospiti come Noemi ed Enrico Brignano, ci sarà spazio anche per ricordare il valore delle Frecce.

