Perché Nunzio Stancampiano ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025? “Non ho mollato”

È durata pochissimo l’avventura di Stancampiano nel reality di sopravvivenza di Canale5 e nelle scorse ore, dopo il suo ritiro, il giovane ex concorrente di Amici ha messo le cose in chiaro con un lungo post sui social in cui ha rivelato i motivi della sua decisione. Perché Nunzio Stancampiano ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025? Principalmente per la mancanza della sua famiglia e soprattutto di sua mamma per la quale prova ‘un amore troppo grande per riuscire a descriverlo’ e la sua assenza ‘non era solo lontananza era come camminare senza pelle.’

Nunzio dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi ha confessato che questa sua decisione non è stata ne una resa ne un fallimento. “Non ho mollato, mi sono ascoltato” ha confessato l’ex naufrago nel suo lungo post aggiungendo che in Honduras ha capito che uomo vuole diventare e quali sono le vere priorità. Il giovane ha poi aggiunto di non aver deluso le persone che lo conoscono e che gli vogliono bene perché lui ha avuto il coraggio di mettere un punto dove gli altri avrebbero continuato per paura. Ed infine dopo aver ringraziato anche chi lo ha giudicato e puntato il dito ha concluso: “Mi avete dato l’occasione per guardarmi dentro. Esco dall’Isola…più uomo.”

Isola dei famosi 2025, Nunzio Stancampiano ritorna in Italia ed esplode la festa

Svelato a grandi linee perché Nunzio Stancampiano ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025, non resta che aggiungere che l’ex allievo di Amici nelle scorse ore è rientrato in Italia ed al suo rientro è stato accolto da una grandissima festa all’aeroporto di Catania. Il ballerino è stato raggiunto da familiari e amici che lo hanno accolto con entusiasmo tra abbracci e palloncini. “Non contano i traguardi, ma chi ti applaude lungo la strada” è stato il commento che di Nunzio pubblicando il video della festa sui social, su Tik Tok nello specifico, dove finalmente ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia e le persone a lui più care. Finisce così, dunque, l’esperienza brevissima di Nunzio all’Isola.

