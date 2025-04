Obbligo o verità: perché l’ultima puntata non va in onda oggi 21 aprile 2025

Raidue cambia il palinsesto di oggi, lunedì 21 aprile 2025, e sospende la messa in onda dell’ultima puntata di Obbligo o verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi in cui una serie di ospiti si accomodano intorno ad un tavolo dando il via ad una serie di riflessioni fino ad arrivare al momento fatidico ovvero quello dell’obbligo o della verità in cui uno degli ospiti è costretto a rispondere ad una domanda scomoda o a rispettare un obbligo più o meno antipatico. Dopo le precedenti puntate che hanno visto varie personaggi mettersi a disposizione della padrona di casa, questa sera, Raidue avrebbe dovuto trasmettere l’ultima puntata di queste prima stagione.

Ulisse il piacere della scoperta oggi 21 aprile 2025 non va in onda/ Quando torna e cosa vedremo

La morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina, tuttavia, ha spinto la Rai a cambiare il palinsesto non solo di Raiuno, ma anche delle altre reti. Al posto dello show della Marcuzzi, infatti, Raidue trasmette “In viaggio”, un documentario che racconta il Pontificato di Papa Francesco anche attraverso i suoi viaggi.

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale

Obbligo o verità: quando torna in onda e con quali ospiti

L’ultima puntata di Obbligo o verità, salvo nuovi cambiamenti, dovrebbe essere trasmessa, sempre in prima serata su Raitre, lunedì 28 aprile 2025. Alessia Marcuzzi, la prossima settimana, dovrebbe così tornare in onda con l’ultimo appuntamento del suo talk show. Anche l’ultima puntata di Obbligo o verità sarà ricca di ospiti.