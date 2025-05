Se attendete con ansia la serata di oggi per leggere le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 2025 purtroppo rimarrete delusi perché oggi non so registra, né si registra domani o sabato. Manca una sola puntata alla conclusione di questa edizione del talent e, come ogni anno, la finale di Amici 24 non è registrata bensì in diretta. Questo per dare la possibilità al pubblico di votare il proprio preferito.

A differenza delle altre puntate del serale finora viste su Canale 5, non sarà la giuria a scegliere i vincitori delle varie sfide che vedremo durante la finale. Sfida dopo sfida, sarà il pubblico a casa a decretare il vincitore e, così facendo, a decidere chi dovrà vincere la categoria canto, chi il ballo e chi essere il vincitore assoluto di questa edizione del talent di Maria De Filippi.

Scoppia la polemica a pochi giorni dalla finale di Amici 2025

Il televoto avrà dunque in mano il destino dei finalisti di Amici 24 che sono due cantanti e tre ballerini. La maestra Alessandra Celentano si è aggiudicata due posti in finale con i suoi allievi Daniele Doria e Alessia Pecchia; per Rudy Zerbi un solo posto con la cantante Antonia Nocca; un posto anche per l’allievo di Anna Pettinelli Trigno; infine un posto per Emanuel Lo, con il suo ballerino Francesco Fasano. Escluso ad un passo dalla finale è stato Nicolò Filippucci, che per molti era il vincitore designato di questa edizione di Amici 24. Il che ha scatenato un’accesissima polemica da parte del pubblico a casa, riversatosi sul web per manifestare la propria contrarietà di fronte alla scelta della giuria.

