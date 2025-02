“È assurdo, ma è successo“, non poteva dirlo meglio Olly, incoronato vincitore del Festival di Sanremo 2025. Ma quella del giovane artista è la storia di una vittoria che è arrivata al culmine di una lotta all’ultimo voto. Infatti, ha trionfato con il 23,8% di preferenze nel complesso, quindi tenendo conto dei voti di sala stampa, giuria delle radio e televoto.

Ma il margine su Lucio Corsi è stato risicatissimo, pari al 0,4%, perché colui che viene considerato la rivelazione di questa edizione della kermesse ha totalizzato il 23,4%. Leggermente più distaccato Brunori Sas, che ha ottenuto il 20,3%, fuori dai giochi finali Fedez, al quarto posto con il 17,7%, proprio come Simone Cristicchi che ha chiuso il gruppo dei primi cinque con il 14,8%.

I dati completi, analizzati singolarmente, ci consentono di approfondire in maniera esaustiva la vittoria di Olly a Sanremo 2025. La vittoria di Olly è stata più netta al televoto, visto che ha ottenuto il 31%, staccando Lucio Corsi che ha conquistato il 25,7%. Per il pubblico Fedez era da terzo posto, visto che gli hanno attribuito il 20,5% al televoto, quarto Brunoris Sas con il 16,6%, solo 6,1% per Simone Cristicchi.

Di sicuro Olly non ha vinto con i voti di Sala Stampa e radio, che invece hanno spinto su Lucio Corsi e Brunori Sas. Infatti, lo scorporo dei dati sul vincitore Sanremo 2025 consente di scoprire che giornalisti e radio hanno premiato Brunori Sas con il 24%, solo mezzo punto percentuale in più rispetto a Simone Cristicchi, praticamente al rush finale ignorato dal pubblico ma premiato da sala stampa e radio.

Di fatto, questa giuria non si è espressa in maniera netta su un artista, disperdendo i voti anche con Lucio Corsi al 21,1%. Netta, quindi, la bocciatura tra i cinque finalisti di Sanremo 2025 per quanto riguarda Olly e Fedez, ma tra i due è stato preferito il primo con il 16,6%, mentre il rapper ha ottenuto solo il 14,9% da giornalisti e “addetti ai lavori”.

Dall’analisi di questi dati si evince, dunque, che proprio la dispersione dei voti tra i cantautori ha consentito a Olly, spinto dal televoto, di spuntarla nel rush finale e di vincere così il Festival di Sanremo 2025.