Cosa ha scatenato la rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi 2025? Prima della prova c'erano già state scintille

All’Isola dei Famosi 2025 è previsto un faccia a faccia definitivo tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Durante la puntata di mercoledì scorso, i due sono stati protagonisti di un brutto momento di televisione, una rissa che ha fatto molto discutere. Ma cosa l’ha scatenata? Cos’è successo davvero tra i due naufraghi? Prima che i due arrivassero quasi alle mani durante una prova fisica in acqua, erano infatti già scoccate delle scintille.

Dino Giarrusso e gli altri naufraghi eliminati, e dunque confinati all’ultima spiaggia, hanno svelato la loro esistenza al gruppo ancora in gara durante la scorsa diretta. Con loro, sono arrivati anche una serie di filmati nei quali alcuni dei ‘titolari’ venivano duramente criticati da Dino. In particolare, forti critiche sono arrivate per Cristina Plevani, accusata di non aver più fatto altro nella vita dopo la vittoria al Grande Fratello.

La rissa in diretta all’Isola dei Famosi 2025 tra Omar Fantini e Dino Giarrusso: le motivazioni

Parole, queste, che hanno alimentato lo scontro non solo con la diretta interessata ma anche con Omar Fantini, che si è schierato a difesa dell’amica. Questo malumore è stato però trasportato anche nella sfida della Pelota Honduregna tra i titolari e i concorrenti dell’Ultima Spiaggia. Quando Dino Giarrusso, per ostacolare Omar Fantini, si è fiondato su di lui, tirandolo sott’acqua, quest’ultimo si è infuriato, arrivando a lanciare qualche manata e avvertimento. Ma la rabbia è esplosa quando Dino si è poi fiondato allo stesso modo su Cristina, trascinandola con forza. Il gesto ha portato Omar a reagire malissimo, partendo con vere e proprie minacce verso Giarrusso, che ha poi denunciato tutto in diretta all’Isola dei Famosi. Fantini si è poi scusato per quanto detto, spiegando che è stato dettato dalla rabbia provata soprattutto di fronte al gesto di Dino verso Cristina. Ci sarà la riappacificazione questa sera?