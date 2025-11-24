Omer Elomari si è abbassato i pantaloni al Grande Fratello 2025, scatenando ire e accuse: cos'è successo nella Casa

Settimana turbolenta per Omer e Rasha al Grande Fratello 2025. La coppia è finita non solo nel mirino del pubblico a casa, ma anche in quello di alcuni compagni d’avventura, che faticano a vedere il loro rapporto sincero. C’è chi trova tra loro poca complicità, anche dal punto di vista fisico, e ritiene impossibile un atteggiamento simile da due persone che si piacciono così tanto. Se n’è parlato durante il gioco “Dicono di Te”, in cui i concorrenti danno la loro opinione su quanto accade nella Casa. E uno degli argomenti più discussi è stato, appunto, il rapporto tra Rasha e Omer, e i dubbi che molti hanno su di loro.

Simone e Francesca, in primis, hanno rivolto alla coppia domande sul loro sentimento, entrando poi sempre più nello specifico. L’argomento si è allora protratto fino a toccare aspetti più intimi della coppia, e Rasha ha allora spiegato di non amare le effusioni in pubblico e di preferire tenerle lontane anche dalle telecamere. Quando l’argomento è arrivato ad Omer, quest’ultimo si è infuriato, al punto da arrivare a commettere un gesto che ha fatto molto discutere: abbassarsi i pantaloni.

Ecco il video integrale di come è andata tutta la discussione!! Si vede che è Rasha a parlare (tranquillamente) della loro situazione e di come vive la sua intimità ora ditemi se è tutto così goliardico come volete farci credere! E chi ha attaccato chi#GFvip #jonita #Rashmer pic.twitter.com/VvT6BQw7Uj — 🌟OverDramatic🌟 (@MiriettAaAa) November 20, 2025

Omer Elomari si è abbassato i pantaloni e ha scatenato le ire nella Casa del Grande Fratello 2025

“Non parlate della mia relazione, non parlate della mia intimità”, ha tuonato Omer Elomari di fronte alle domande dei compagni d’avventura nella Casa del Grande Fratello. Poi, spinto dalla rabbia e dalla frustrazione, è arrivato a compiere un gesto inaspettato: si è slacciato i pantaloni per se li è abbassati davanti a tutti i presenti, rimanendo in boxer. Un gesto che ha portato le donne presenti, tra le quali anche Francesca Carrara, ad abbassare lo sguardo. Da qui la furia di Simone, che ha trovato assurdo la mossa di Omer oltre che irrispettosa, motivo per il quale ha preteso da lui delle scuse per le donne presenti, tra le quali anche Anita Mazzotta. Anche Jonas e Domenico hanno poi accusato Omer di aver commesso un grave errore. Solo dopo un’accesa lite, Omer si è poi scusato.

