Perché Ore 14 su Rai 2 non è andato in onda?/ Lo sfogo di Milo Infante: “Tutto pronto, ma Milano sciopera”

Ore 14 su Rai 2 non è andato in onda: lo sfogo di Milo Infante

Nella giornata di oggi, venerdì 24 novembre 2023, non è andata in onda la classica puntata di Ore 14, il programma che approfondisce la cronaca italiana su Rai 2 condotto da Milo Infante. L’annuncio dell’interruzione del programma è arrivato poco prima dell’orario della diretta sul profilo Instagram personale del conduttore, che ne ha spiegate anche le motivazioni. Nel video si vede, infatti, lo studio televisivo completamente vuoto, senza tecnici per le telecamere, le luci o i microfoni.

Amici 23, Petit canta 'Come nelle favole' e fa innamorare Vasco Rossi / Il gesto del cantante sui social

A spiegare perché Ore 14 non è andato in onda ci ha pensato, poco dopo aver inquadrato la totale desolazione attorno a sé, lo stesso Milo Infante, che sembra essere l’unico (assieme a chi lo riprende) presente. “Questo è l’effetto che fa uno studio televisivo vuoto”, spiega il conduttore, “noi siamo pronti, gli inviati sono pronti, gli autori hanno scritto i servizi e gli ospiti stavano per arrivare ma abbiamo fermato tutto perché Milano oggi è in sciopero e quindi non potremo andare in onda”. Nello spiegare perché Ore 14 non è andato in onda, però, Milo Infante ha anche sottolineato che “lo sciopero è un diritto sacrosanto e ci inchiniamo di fronte a questo, però forse era anche nostro diritto e dovere informarvi su quello che sta accadendo e a noi dispiace non poterlo fare”.

Giorgia, 25enne accoltellata con le forbici dall'ex/ “Mi ha salvato mio figlio di 8 anni”

Lo sciopero Milano che ha bloccato la messa in onda di Ore 14 su Rai 2

Insomma, l’attesa diretta su Rai 2 del programma condotto da Milo Infante, Ore 14, è stata interrotta quasi all’ultimo a causa dello sciopero indetto da Cgil e Uil. L’agitazione interessa per la giornata di oggi tutto il Nord Italia, con 40 manifestazioni indette in altrettante città che fanno seguito allo sciopero generale che si è tenuto la scorsa settimana ma che aveva interessato il Centro della penisola. Trattandosi di uno sciopero generale, però, hanno evidentemente deciso di parteciparvi anche i tecnici di Rai 2 che lavorano dietro le quinte di Ore 14, lasciando Milo Infante completamente da solo nello studio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA