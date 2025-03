Oriana Fallaci e il dolore per l’aborto spontaneo

Oriana Fallaci, donna forte e indipendente, ha vissuto momenti davvero difficili nella sua vita come viene raccontato nella fiction “Miss Fallaci” in cui la giornalista e scrittrice è interpretata da Miriam Leone. Oltre a dedicare la sua vita alla carriera, Oriana Fallaci non ha rinunciato all’amore vivendo anche il dolore più brutto per una donna ovvero l’aborto. Oriana Fallaci accarezzò il sogno di diventare mamma quando, nel 1958, restò incinta di Alfredo Pieroni, giornalista che lavorava come corrispondente da Londra con cui visse una storia intensa e passionale.

Pieroni, tuttavia, non era disposto ad assumersi responsabilità lasciando la fallaci in una situazione complicata. Purtroppo, però, quella gravidanza si concluso con un aborto spontaneo che causò un dolore enorme alla scrittrice e giornalista che lasciò delle ferite incolmabili nel suo cuore al punto da portarla a compiere un gesto estremo.

Oriana Fallaci e il tentato suicidio

L’aborto causò una forte crisi emotiva in Oriana Fallaci che attraversò un momento davvero complicato. Non sapendo cosa fare e sentendosi totalmente sola, la scrittrice e giornalista arrivò a compiere un gesto estremo non sapendo come reagire e come riprendere in mano la sua vita.

Forte e coraggiosa, però, la Fallaci riuscì a riprendere in mano la sua vita trasformando il dolore in parole e in battaglia culturale. Quella ferita è sempre rimasta aperta nel cuore della Fallaci che, però, per tutta la sua vita, ha sempre cercato di trasformare quel dolore in qualcosa di positivo. Da quel dolore che rischiò di mettere fine alla sua vita, la Fallaci regalò al suo pubblico il libro Lettera a un bambino mai nato, un monologo che una donna incinta rivolge al figlio che non nascerà mai.

