Perché Orietta Berti ha litigato con Fabio Rovazzi? I due, nel collaborare al brano "Cabaret", hanno avuto qualche screzio risolto poco tempo dopo

Protagonista di “Belve”, Orietta Berti, con la sua solita simpatia e la sua verve, ha parlato anche delle sue recenti collaborazioni con colleghi giovanissimi. Tra questi c’è Fabio Rovazzi, con il quale ha lavorato in diversi brani: l’ultimo è Cabaret, il solito successo, come già successo precedentemente in occasione di altre collaborazioni tra i due. Proprio a “Belve”, Orietta Berti ha raccontato di aver litigato con Fabio Rovazzi mentre i due lavoravano al singolo “Cabaret”. Ma perché Orietta Berti ha litigato con Fabio Rovazzi? L’artista ha raccontato di aver vissuto, la scorsa estate, un po’ di maretta con Rovazzi ma non ha rivelato la ragione che l’abbia portata a “litigare” con il giovane cantante e youtuber.

La cantante, senza scadere nel gossip, come di consueto ha mantenuto la sua classe affrontando però l’intervista con simpatia e ironia. Per questa ragione, dopo aver rivelato di aver litigato con Fabio Rovazzi, non ha voluto rendere nota la ragione, rimanendo dunque sul vago. Orietta ha però voluto spiegare come è arrivata la pace: “Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita”. Un siparietto simpatico che Orietta ha voluto rendere noto anche se non scendendo nei dettagli.

Perché Orietta Berti ha litigato con Fabio Rovazzi? Un’amicizia oltre l’età

Tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi l’amicizia prosegue da diversi anni. I due hanno cominciato a collaborare infatti nel 2023, quando hanno cantato insieme “La discoteca italiana”. Un brano che riscosso un grande successo e che in poco tempo ha portato i due a lavorare insieme anche per altri brani, come appunto “Cabaret” nel 2025. Da quel momento è nata anche una bella amicizia, tanto che i due si frequentano spesso anche nella vita privata, oltre la musica. E, anche se la scorsa estate è arrivato un litigio, tra i due tutto sembra tornato al suo posto.