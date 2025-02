Pamela Petrarolo ha abbandonato per la seconda volta il Grande Fratello: il comunicato

Colpo di scena a poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello. Un comunicato ufficiale annuncia, infatti, l’abbandono di Pamela Petrarolo al programma. Si tratta della seconda volta in cui l’ex di Non è la Rai lascia la Casa per quelle che sono state definite “ragioni personali” e che sembrano legate alla stessa situazione familiare che causò l’uscita della concorrente qualche mese fa.

L’abbandono di Pamela Petrarolo al Grande Fratello rende necessario l’annullamento del televoto, visto che la showgirl era in possibile eliminazione. Stasera, dunque, non ci sarà alcun nuovo eliminato, ma sicuramente arriveranno chiarimenti in merito a ciò che ha scatenato questa nuova, drastica decisione della gieffina. Una notizia che, d’altronde, arriva in modo del tutto inaspettato, visto che solo qualche ora fa Pamela appariva tranquilla e i suoi social e fan la sostenevano al televoto in vista della possibile eliminazione. Ma allora cos’è successo?

Problemi in famiglia per Pamela Petrarolo? Perché ha abbandonato la Casa

È probabile che le sia stata fatta in confessionale, e dunque in forma totalmente privata, una comunicazione purtroppo drammatica che ha necessitato la sua immediata uscita dalla Casa per raggiungere la famiglia. Ricordiamo, d’altronde, che solo poche settimane fa, Pamela rivelava di problemi in famiglia, parlando della salute di una persona a lei cara, poi mai svelata. Il suo addio alla Casa, questa volta definitivo, potrebbe dunque essere legato allo stesso spiacevole motivo. Non resta che attendere la diretta per saperne di più, ciò che è certo è che il destino delle Non è la Rai al Grande Fratello non è stato dei migliori, visto che tutte e tre hanno abbandonato volutamente il programma per motivi personali o familiari.

