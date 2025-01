Pamela Petrarolo, cosa l’ha costretta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello

Durante la puntata del 30 dicembre 2024, Pamela Petrarolo ha annunciato il suo addio alla Casa del Grande Fratello. L’ex di Non è la Rai, con le lacrime agli occhi, ha rivelato in diretta la sua costretta uscita di scena per questioni familiari. “Le mie figlie hanno bisogno di me e vengono prima di tutto.”, ha esordito Pamela su Canale 5, ammettendo di essere venuta a conoscenza di una notizia drammatica, che richiedeva di conseguenza la sua presenza a casa.

“Sono tre giorni che ho dovuto combattere con questa notizia, con questo dolore…Speravo che le cose potessero cambiare…”, sono state le poche parole di Pamela Petrarolo sulla vicenda che l’ha costretta a lasciare il Grande Fratello, e sulla quale ha però preferito non sbilanciarsi troppo.

Cos’è successo alla famiglia di Pamela: lo spoiler di Alfonso Signorini in diretta su Canale 5

Ad oggi, infatti, non conosciamo le motivazioni precise che hanno causato l’addio di Pamela alla Casa di Canale 5, proprio perché l’ex di Non è la Rai ha preferito mantenere totale riserbo sulla questione. A dare un’indicazione è stato però Alfonso Signorini, che in diretta, dopo l’annuncio della gieffina, ha rivelato che una persona a lei cara avrebbe scoperto un problema di salute importante. È stato probabilmente per salvaguardare questa persona e la sua privacy che Pamela non ha spiegato quanto accaduto nel dettaglio. Una scelta che potrebbe tuttavia fare nel corso della diretta del Grande Fratello dell’8 gennaio 2025. La gieffina, dopo aver affrontato giorni complicati, farà infatti il suo ritorno nella Casa come concorrente e, probabilmente, darà al pubblico di Canale 5 tutte le spiegazioni che merita.

