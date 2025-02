PERCHÈ PAMELA PETRAROLO HA LASCIATO IL GF? ” STAVOLTA NON TORNERO’…”

Perché Pamela Petrarolo ha lasciato il GF VIP e cosa sappiamo delle motivazioni dietro l’annuncio a sorpresa che aveva dato lo scorso dicembre e che aveva avuto una sorta di bis proprio di recente? Oggi pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo” che sta per andare in onda, uno dei momenti clou sarà rappresentato sicuramente dalla presenza negli studi di Canale 5 della 48enne cantante e showgirl romana che, ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin, spiegherà finalmente nel dettaglio i motivi che l’hanno portata a dire addio alla Casa per ben due volte, mettendo al contempo a tacere le tante speculazioni e pure le polemiche nate prima dopo il suo annuncio e successivamente al suo ritorno. In attesa di ascoltare la sua confessione alla padrona di casa proviamo a spiegare perché Pamela Petrarolo ha lasciato il GF VIP.

Per raccontare perché Pamela Petrarolo ha lasciato il GF VIP per ben due volte, dobbiamo fare innanzitutto un salto indietro nel tempo, e precisamente al 30 dicembre 2024 quando l’ex compagna di Gian Luca Pea aveva annunciato a sorpresa la sua volontà di lasciare gli studi del reality show in onda su Canale 5: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e loro vengono prima di tutto” aveva spiegato la 48enne, lasciando di stucco il pubblico del GF e accennando a un grande dolore a cui doveva fare fronte, circondata comunque dall’affetto degli altri coinquilini. Tuttavia, come gli aficionados dello storico programma delle reti Mediaset sanno, già l’8 gennaio la coreografa e artista classe 1976 aveva varcato di nuovo le porte della Casa, tornando in gioco: “C’era a casa mia una situazione da sistemare, ma ho sistemato quello che dovevo e sono tornata da voi” aveva detto, senza fornire ulteriori dettagli.

PETRAROLO, POLEMICHE PER L’USCITA: QUALCUNO IPOTIZZAVA CHE L’USCITA…

Poi, di recente, ecco la decisione di lasciare definitivamente il reality show e stavolta senza possibilità di ripensamenti: ma perché Pamela Petrarolo ha lasciato il GF VIP? A quasi un mese di distanza dal primo abbandono, stavolta era stato Alfonso Signorini a darne annuncio ufficiale in diretta, aggiungendo anche che il televoto previsto per la puntata del 10 febbraio sarebbe stato annullato e, come da comunicazione arrivata sui canali social del “Grande Fratello”, sarebbe arrivato pure il rimborso per tutti coloro che avevano votato per l’ex volto di “Non è la Rai”. “Pamela è dovuta uscire poche ore fa dalla casa del GF (…) Questa volta ci sono degli impegni famigliari a cui non può mancare e che deve seguire di persona” aveva spiegato il conduttore, rimanendo ovviamente sul vago. Che questo pomeriggio a “Verissimo” verrà finalmente diradata la nebbia su una querelle che aveva messo in agitazione anche il pubblico?

In attesa di scoprire perché Pamela Petrarolo ha lasciato il GF VIP, va ricordato che qualcuno sui social aveva puntualmente fatto dietrologia e malignato circa il tempismo dell’uscita dato che la cantante e coreografa originaria di Roma era a rischio eliminazione. “Se fosse stato per me non avrei mai mollato”: così la diretta interessata si era giustificata parlando del suo secondo addio a quattro mesi dall’inizio del reality: “Sono andata via una volta ma stavolta non tornerò” aveva spiegato la Petrarolo agli altri inquilini della Casa: “Però non potevo non venire qua a salutarvi. Guardarvi tutti e ricordarmi di che esperienza pazzesca è stata. Me ne sono andata via di corsa, non me l’aspettavo (…) Ma quando fuori ci sono cose più importanti, è chiaro che una mamma corre e va via” aveva aggiunto nel suo commiato.