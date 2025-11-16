Perché Paola è assente ad Amici 25: la nuova ballerina salta la puntata. Ecco cos'è successo.

Paola è la nuova allieva di Amici 25 e poche ore fa, in base alle anticipazioni, si è scoperto che sarà assente nella prossima puntata. Proprio per questo i fan del programma di Maria De Filippi sono preoccupati e si stanno chiedendo cosa le sia successo, soprattutto perchè è entrata da pochissimo nel talent di Canale 5. Nel daytime andato in onda il 13 novembre l’abbiamo vista confidarsi con Isobel, ballerina professionista alla quale ha svelato di avere molta paura.

Amici 25 sta tirando fuori tutte le sue difficoltà sul percorso, e inizia a sentire la forte pressione di essere in una scuola così importante. Mentre parlava con Isobel, Paola non ha trattenuto il pianto ed è scoppiata in lacrime: “Mi impegno da morire, lo prometto davvero. Grazie mille, mi serviva proprio“. Appena entrata, Veronica Peparini aveva espresso un giudizio molto positivo nei suoi confronti: “Come primo impatto ci sono delle cose che mi piacciono: sei preparata e hai tecnica. Ma devo capire meglio alcune cose di te. Io vengo dalla base classica e contemporanea“.

Paola non è in puntata ad Amici 25: cos’è successo

Perchè Paola è assente ad Amici 25? Oggi la ragazza non sarà in puntata, e in base alle anticipazioni di Superguidatv si è scoperto che Paola non ha eseguito la sua performance perchè non è stata presente. Il motivo non è stato svelato, ma possiamo facilmente pensare che sia stata male, visto il periodo potrebbe essersi presa un’influenza. Intanto, gli altri concorrenti di Amici si sono esibiti con i loro inediti, Plasma con “Perdere te”, Angie con “Poco, poco”, Gard con il brano “Inferno” e Michelle (che ha vinto la sfida), con “Gipsy”.