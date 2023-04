Perchè Paola e Chiara si erano sciolte?/ “Non viaggiavamo allo stesso ritmo, ma…”

Paola e Chiara, la loro carriera legato al Festival di Sanremo: da “Amici come prima” a “Furore”

Paola e Chiara Iezzi sono tornate insieme al Festival di Sanremo 2023 con “Furore”. Un ritorno col botto per le due sorelle del pop della musica italiana che sono ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming con il loro primo tour a pagamento da tutto esaurito. Ma come mai le sorelle Iezzi si erano sciolte? Dopo 10 anni di silenzio, la mora e la bionda della musica pop italiana, regine degli anni ’90 e 2000, sono tornate insieme. Un vero e proprio regalo per i fan che non le hanno mai abbandonate sin dal 1997, anno del primo grande successo a Sanremo Giovani dove trionfano con “Amici come prima”. Milanesi, Paola e Chiara dopo la vittoria al Festival di Sanremo cominciano la loro ascesa nel mondo della musica pop.

Seguono una serie di album e tantissime hit di successo come “Vamos a Bailar”, “Viva el amor”, “Hey” e tante altre. Poi nel 2013 la decisione di prendersi una pausa e di sciogliere il duo musicale femminile più amato e seguito di sempre. Il motivo? A rivelarlo in una diretta Instagram è stata Paola Iezzi che ha raccontato: ” abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Paola e Chiara Iezzi: dallo scioglimento alla Reunion a Sanremo 2023

Paola Iezzi, la mora del duo musicale Paola e Chiara, parlando della loro separazione ha aggiunto dalle pagine di Vanity Fair: “prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”. Dopo 10 anni di separazione però qualcosa cambia nel 2002 quando Paola Iezzi durante un Dj Set chiama la sorella Chiara Iezzi. “Una sera di giugno avevo un dj set in centro a Milano e avevo chiesto a Chiara se volesse passare – ha raccontato Paola dalle pagine di Vanity – È venuta, c’erano i fan e ho messo su due pezzi nostri. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito”.

Da quella sera entrambe si rendono conto che forse era il momento di tornare a cantare insieme. “Forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito” – ha aggiunto Paola Iezzi che, a luglio 2022, con la sorella Chiara Iezzi ha partecipato alle date del tour di Max Pezzali e poi di Jovanotti. Il resto è noto a tutti, visto che le due paladine della musica pop sono tornate a Sanremo 2023 facendo “Furore”!











