A lungo Paola Iezzi e sua sorella Chiara hanno formato un duo di musica pop che ha fatto ballare e cantare i giovani e non soltanto. Le due sorelle, infatti, sono state per tredici anni un duo: la loro carriera è cominciata al liceo, quando hanno iniziato a cantare in alcune band che hanno formato con i loro coetanei. Nel 1995 è arrivata però la grande chance in grado di cambiare la loro carriera, quando avevano rispettivamente 20 e 21 anni. Paola e Chiara sono state infatti ingaggiate da Claudio Cecchetto per fare da coriste durante i concerti degli 883 e da quel momento, traguardo dopo traguardo, hanno raggiunto i livelli alti che hanno mantenuto per anni, come quando insieme hanno pubblicato “Vamos a bailar”, il singolo che è diventato disco di platino, ottenendo un successo mondiale. Ma perché Paola e Chiara si erano separate?

Nel 2009, le due artiste hanno deciso di dire basta all’avventura congiunta, dedicandosi ciascuna alla propria carriera. Così, mentre Paola ha continuato a fare musica, Chiara Iezzi si è dedicata al mondo del cinema e del teatro. Solamente nel 2023 le due sorelle hanno deciso di tornare insieme artisticamente per prendere parte al Festival di Sanremo 2025, ricongiungendosi e tornando a far sognare gli italiani, come avevano fatto in passato.

Perché Paola e Chiara si erano separate? La decisione arrivata perché…

Perché Paola e Chiara si erano separate? La decisione è arrivata nel 2009 e non è stato semplice, per Paola Iezzi, accettarlo: “Io mi sentivo ferita e risentita perché sentivo che il patto che avevamo fatto quando eravamo piccole era saltato. Si era distrutta tutta la nostra storia“ ha raccontato la cantante. La scelta di separarsi è arrivata soprattutto per volere di Chiara, che voleva esplorare anche altri aspetti oltre la musica. Lo dimostra il fatto che si sia poi dedicata al mondo del cinema.