Paola Iezzi e Arisa: il litigio per il Pride di Roma

Paola Iezzi e Arisa, qualche anno fa, sono state le protagoniste di una discussione. Tutto nacque per alcune dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni e la comunità Lgbt in merito al Pride di Roma a cui Arisa avrebbe dovuto partecipare per poi rifiutare di partecipare all’evento per gli insulti ricevuti in seguito alle sue dichiarazioni. Tra le colleghe, Paola Iezzi espresse la propria opinione sulle dichiarazioni di Arisa criticandola scatenando, poi, la contro-reazione della stessa Arisa.

“Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l’ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, perché io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+. Ah bella, hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere”, era stata la risposta di Arisa che poi ritrovò Paola Iezzi a Sanremo 2024 dove, secondo un retroscena di Dagospia, ci sarebbe stata una lite dietro le quinte. A distanza di tempo, Paola Iezzi torna a parlare dell’accudot svelando la propria veritò.

Paola Iezzi e la verità sulla lite con Arisa a Belve

Ospite della puntata di Belve in onda oggi, martedì 6 maggio 2025, Paola Iezzi risponde alle domande di Francesca Fagnani, compresa quella sul litigio con Arisa. “Si è creata una grande incomprensione. Credo che lei non avesse visto tutto il mio intervento”., ha spiegato la Iezzi. “Le è dispiasciuto?”, ha chiesto la Fagnani provando ad avere più dettagli sull’accaduto.

Paola non nasconde di esserci rimasta male per le modalità con cui è avvenuto quello scambio di battute. “Mi è dispiaciuta la reazione social. Spiego meglio: lei ha il mio numero di cellulare e ci siamo sentite tante volte. Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso”, è stata la risposta della Iezzi che ha provato a fare chiarezza sull’argomento.

