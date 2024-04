Perché Paolo Belli ha annullato la tournée teatrale?/ “Ha necessità di stare vicino alla famiglia”

Paolo Belli annulla le ultime date della tournée: i motivi di natura personale

Paolo Belli negli ultimi due mesi ha attraversato l’Italia con la sua nuova tournée teatrale, lo spettacolo Pur di far commedia. Il ciclo di spettacoli ha preso il via lo scorso 16 febbraio e si sarebbe dovuto concludere nei prossimi giorni, tuttavia il cantautore è stato costretto ad annullare la tournée a due date dalla fine. Come riporta Repubblica, infatti, i produttori dello spettacolo hanno annunciato la cancellazione delle ultime due serate, quella di giovedì 11 aprile 2024 in programma a Carate Brianza e quella di venerdì 12 aprile 2024 a Casale Monferrato.

Lo show è stato interrotto per motivazioni di natura personale che coinvolgono direttamente lo stesso cantautore. “A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”, hanno comunicato i produttori dello show teatrale. Oltre alle ultime due date della tournée, è stata cancellata anche la data del 14 aprile nella piazza centrale di Sant’Antioco.

Paolo Belli, l’incertezza sulle date cancellate e il suo successo in televisione

Ma cos’è successo a Paolo Belli e perché è stato costretto ad annullare la fase finale della sua tournée teatrale? Si parla di motivazioni di natura personale che riguardano proprio il cantautore, che ora avrebbe la necessità di stare al fianco dei suoi cari. Anche i produttori si stringono alla sua famiglia, ma non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, né tantomeno è certo se e quando le date cancellate verranno recuperate.

Paolo Belli aveva espresso grande entusiasmo per questa tournée nel corso di queste settimane, soprattutto sui suoi profili social. Oltre ad essere un celebre cantautore, nel corso degli anni si è imposto sempre più tra i protagonisti del sabato sera di Rai 1 a Ballando con le stelle, al fianco della padrona di casa Milly Carlucci. E, proprio nel dance show, ha portato la sua passione per la musica curando anche le sigle del programma.

