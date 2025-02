Perché è finito il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: le verità

Da ormai quasi due anni la storia d’amore longeva tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunta al capolinea, la coppia formata dal conduttore e dalla nota autrice tv ha chiuso il matrimonio, nel rispetto comune e conservando comunque un rapporto speciale anche nel tempo a venire. In molti si sono chiesti cosa abbia portato Bonolis e Bruganelli a dirsi addio, almeno dal punto di vista sentimentale, e più volte i due diretti interessati hanno rotto il silenzio sulla questione, confermando come non ci siano state terze persone di mezzo, al contrario di quanto fatto trapelare in alcune versioni che non hanno mai trovato reale riscontro:

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”aveva confidato la coppia tra le colonne di Vanity Fair annunciando la fine del matrimonio.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la confessione: “Vissuti momenti faticosi”

Nelle scorse settimane sia l’autrice tv, reduce dall’avventura a Ballando con le stelle, che Paolo Bonolis, hanno fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin, tornando a parlare ovviamente anche della fine della loro storia. Sonia Bruganelli in particolare si è dilungata di più rispetto all’ex marito, chiarendo: “Io e Paolo ci conosciamo da trent’anni e la vita ci ha messo davanti a momenti belli e faticosi, nel vivere mentre affronti tutto cerchi di andare avanti e vivere, forse un po’ stanca nel dare per scontato tutto” le parole della ex moglie di Paolo Bonolis nel salotto di Silvia Toffanin su Canale Cinque.

I due hanno poi ammesso di vivere molto più serenamente il loro rapporto oggi rispetto a prima, con le tensioni accumulate che sembrano evaporate per aver lasciato spazio a una serenità diversa e più costruttiva.