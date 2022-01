Perchè Paolo Fox non c’è a “I Fatti Vostri”/ Sui social scoppia la polemica e…

Paolo Fox è assente da 3 giorni da “I Fatti vostri”. Questa assenza fa insospettire i fan del programma che si chiedono a gran voce che fine abbia fatto l’oroscopista. Lunedì 24 gennaio già in molti avevano notato che Paolo Fox non era presente nel programma. La stessa cosa si è verificata anche nelle puntate del 25 e del 26 gennaio. Un mistero che si infittisce sempre di più considerando la mancanza di spiegazioni da parte di Anna Falchi e Salvo Sottile. I presentatori hanno fatto finta di niente lasciandosi però dietro le spalle numerose polemiche. C’è da scommettere che probabilmente l’assenza di Paolo Fox sia dovuto alla situazione sanitaria in corso. Probabilmente l’oroscopista è risultato positivo o è stato costretto a mettersi in quarantena dopo essere venuto a contatto con un positivo. In quest’ultimo caso però sarebbe stato possibile rassicurare i fan del programma organizzando un collegamento da casa.

Anche oggi sono numerose le proteste dei telespettatori sui social. Un utente scrive su Facebook: “Il gruppo facebook dei fan dei Fatti Vostri è in subbuglio per la sparizione di Paolo Fox. Gran cinema”. Piovono i commenti di persone sempre più indispettite: “Abbiamo il diritto di sapere perché fox non fa parte più della trasmissione, paghiamo il canone anche per il suo compenso”. Il fatto curioso è che non solo dall’Italia ma c’è qualcuno che ha scritto addirittura dalla Germania minacciando di non seguire più il programma proprio per l’assenza di Paolo Fox.

Paolo Fox e la saggia replica alle polemiche sulle previsioni del 2020

Paolo Fox era stato bacchettato duramente per le previsioni del 2020. Alla soglie del nuovo anno, l’oroscopista aveva dichiarato che il nuovo anno sarebbe stato vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti. Peccato però che la pandemia abbia disatteso queste previsioni. Durante una puntata di Domenica In, gli ospiti in studio avevano recriminato a Fox di aver fallito. Lui aveva cercato di difendersi: “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta”. Mara Venier però lo aveva subito messo in guardia: “Oggi ti giochi quarant’anni di carriera. Attento a quello che dici…”.

Paolo Fox però si è subito difeso: “Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta”. “Ti vergogni quando non ci prendi?” lo ha provocato Guillermo Mariotto in collegamento. “Avevi detto che l’anno scorso per l’Ariete sarebbe stato buono e invece peggio di così” ha aggiunto bonariamente Giovanna Ralli. Lui ha nuovamente replicato: “Del Covid chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi”. Sui social in molti avevano preso le sue parti dicendo che il covid non era colpa di Paolo Fox.



