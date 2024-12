Paolo Mengoli e il disconoscimento della figlia Giulia: l’amara verità dopo il test del DNA

La vita privata di Paolo Mengoli è stata segnata negli ultimi anni da un’amara verità: Giulia, colei che ha sempre reputato sua figlia sin dalla nascita, alla fine non si è rivelata tale in seguito ad un test del DNA. Il celebre cantante ha così appreso di non essere il padre biologico di sua figlia, che alla fine ha deciso di disconoscere seppur con grandissima amarezza, come raccontato a Oggi è un altro giorno nel 2022: “Ho fatto il disconoscimento con grande amarezza. Mi sono accorto che non c’era più amore, era un amore unilaterale. Mi è costato tantissimo. A me dispiace per lei, perché ha dato troppa retta alla madre”.

Daniele Pecci, chi è e carriera/ Il successo tra tv e cinema: "A fare la differenza è la forza di volontà"

Il cantante si è ritrovato costretto a disconoscere la figlia Giulia poiché non si sentiva da lei amato e rispettato, ma spera che un giorno la ragazza possa finalmente scoprire la verità: “Non c’era affetto, sono stato denigrato. Non avevano più fiducia in me. Mi dicevano di cambiare mestiere perché ero finito. A me dispiace davvero per lei. Mi auguro che un giorno venga a sapere la verità. Una volta le scappò che io non ero il padre. Purtroppo si è dimostrato così. Ma il mio rammarico è non averle potuto parlare. Io le voglio bene. Per me lei non ha colpa, ma non potevo fare in maniera diversa”.

Marco Salvati replica a Sonia Bruganelli: "Saranno i miei legali a parlare"/ Risposta dopo l'accusa a Belve

Paolo Mengoli: “Iniziai a percepire che non era sangue del mio sangue…“

La questione legata alla non-paternità biologica di Paolo Mengoli ha tenuto banco negli ultimi anni, in particolare nel 2020, quando è venuta a galla la verità in forma pubblica. Il cantante, nel salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso, aveva rivelato in forma pubblica di aver scoperto, dopo vent’anni, di non essere il padre di sua figlia Giulia come dimostrato da un test del DNA.

Una scoperta che si rivelò spiazzante per Mengoli, incapace di metabolizzare una così difficile realtà dopo essere stato da sempre convinto di essere il suo effettivo padre. Più di recente, in un’intervista a La volta buona dello scorso mese, è ritornato sull’argomento confessando: “Quando ho scoperto tutto ho pianto tantissimo, c’era al mio fianco la mia attuale moglie, mi chiesi: ‘Ma cosa sto facendo’. Ma questa cosa mi è scattata quando ho iniziato a percepire che forse non era sangue del mio sangue…”.

Chi è la sorella di Perla Maria Paravia: rivelazione al Grande Fratello 2024/ "Ci vediamo una volta l'anno"