Perché Paolo Noise non è in studio a l’Isola dei Famosi?/ “Ancora accertamenti. Non sono in Italia”: come sta

Paolo Noise non sarà in studio nel corso della puntata del 29 maggio dell’Isola dei Famosi 2023. Nonostante il suo addio al programma per problemi di salute risalga ad una settimana fa, la verità è che Paolo non è ancora tornato in Italia. Solo pochi giorni fa, ospite in radio, ha annunciato che per problemi di salute avrebbe saltato l’ospitata in studio nella puntata del 29 maggio; ma quando tornerà? E, soprattutto, come sta oggi?

A dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stato proprio Paolo Noise su Instagram. “Ciao a tutti, ciao Italia. Sto andando in radio a Miami. Stasera c’è il collegamento con l’Honduras.” ha esordito, ricordando che questa sera farà, seppur a distanza, una sorpresa al suo amico Marco Mazzoli.

Paolo Noise, come sta dopo l’Isola dei Famosi? Presto nuovi accertamenti

Paolo ha dunque dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e il ritorno in Italia: “Io sto bene, – ha chiarito subito – sto aspettando di tornare in Italia. Purtroppo devo fare questa transumanza a step, quindi tornerò in Italia il 3 (giugno, ndr), poi ci saranno un po’ di giorni in cui sarò offline perché dovrò fare dei controlli necessari per stabilire finalmente che è tutto a posto e posso rientrare in partita.”

Così ha concluso con un po’ di malinconia e un appello al pubblico dell’Isola: “Mi manca tanto Marco, mi manca tanto lo Zoo, mi mancate tanto voi. Ho cercato di occupare il tempo il più possibile facendo bricolage, però sento la mancanza della mia vita normale. Sosteniamo Marco!”

