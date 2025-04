I PROBLEMI AI POLMONI PER PAPA FRANCESCO: DALLO SPAVENTO DA GIOVANE AL PEGGIORAMENTO CON L’ULTIMO RICOVERO AL GEMELLI…

Occorre sgomberare subito il campo da ogni incertezza e confusione: Papa Francesco non è vero che vive da quando era giovane senza un intero polmone, una fake news emersa negli ultimi anni e che ciclicamente viene rilanciata ogni qual volta viene citata la sua problematica polmonare e i suoi costanti ricoveri in tal senso. Figuriamoci poi in questi primi mesi del 2025 dove l’intera Chiesa mondiale ha passato ore di grande spavento per il ricovero durato oltre un mese all’ospedale Gemelli per forti infezioni respiratorie e polmonari.

Anche perché non sarebbe stato possibile che Papa Bergoglio rimanesse infettato da polmonite bilaterale, se davvero fosse senza un polmone da quando è giovane: il pericolo di vita c’è stato in alcune crisi avvenute lo scorso febbraio al Policlinico, salvo poi debellare nel tempo grazie alle terapie l’infezione bilaterale, costringendolo però ora ad una lunga convalescenza in Vaticano.

LA “FAKE NEWS” SUL PAPA SENZA UN POLMONE: DA DOVE NASCE E PERCHÈ

Eppure all’età di 21 anni è stato operato per l’asportazione di una parte consistente del polmone destro, dopo tre cisti che ne hanno fatto rischiare la vita già all’epoca: ecco dunque dove è sorta la “bufala” sul singolo polmone con cui conviverebbe il Santo Padre, che quantomeno affonda le radici sulla verità storica delle problematiche di salute vissute in Argentina dal giovane Jorge Mario Bergoglio, precisamente nel 1957 nella sua Buenos Aires. Come mostra bene il film di Daniele Lucchetti in onda questa sera su Canale 5 – “Chiamatemi Francesco” – uno dei motivi per cui alla fine il viaggio all’estero viene escluso è proprio per le problematiche di salute respiratoria del giovane studente universitario argentino.

L’operazione del 21enne poi futuro Papa Francesco arrivò a togliere il lobo superiore del polmone destro, che poi però negli anni non ha comportato gravi problematiche come dispnea o mancanza di respiro, neanche nei numerosi faticosi viaggi internazionali intrapresi in età anziana da Pontefice. «Come mi hanno spiegato i medici, il polmone destro si è espanso e ha coperto tutto l’emitorace omolaterale», raccontava lo stesso Bergoglio in risposta a chi gli chiedeva conto della sua esistenza “senza un polmone”.

Pare che la fai news sia nata già nel 2013 dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, quando alcuni prelati non propriamente “amichevoli” con l’arcivescovo Bergoglio, misero in giro la voce di questi problemi per renderlo “non eleggibile” al Conclave. Evidentemente la storia prese tutto un altro corso…