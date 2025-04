Via Crucis 2025 al Colosseo: chi sostituirà Papa Francesco durante le tappe del Venerdì Santo

Si celebra nella giornata di oggi – venerdì 18 aprile 2025 – la tradizionale Via Crucis al Colosseo che rappresenta uno dei momenti più importanti della Settimana Santa e della Passione che ci condurrà direttamente a Pasqua e moltissimi (specialmente i meno informati) si staranno chiedendo perché Papa Francesco sia assente dalla solenne celebrazione con la quale ripercorreremo le tappe della crocifissione di Gesù: un’assenza certamente importante, ma che in nessuno modo sminuirà anche solo minimamente la celebrazione della Via Crucis al Colosseo che – con o senza il Pontefice – resta uno dei momenti più importanti di questo periodo di penitenza e riflessione.

La risposta alla domanda del perché Papa Francesco sia assenza dalla tradizionale e solenne Via Crucis per molti sarà e si ricollega alle ancora leggermente precarie condizioni del Pontefice dopo la sua lunga degenza al Policlinico Gemelli di Roma per via della polmonite che l’ha recentemente colpito; ma prima di arrivarci vale certamente la pena ricordare e precisare che il Pontefice ha delegato ufficialmente il Cardinale Baldo Reina della celebrazione al Colosseo, redigendo personalmente – come da tradizione – le meditazioni che accompagneranno le varie tappe della via della Croce e che potremo conoscere e scoprire solamente nelle prossime ore.

Come sta Papa Francesco: la salute continua a migliorare, ma non ancora sufficientemente per partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale

Insomma, sarà il cardinale Reina a celebrare quest’anno la Via Crucis al Colosseo, così come nei giorni scorsi il Santo Padre aveva anche affidato al cardinale Domenico Calcagno – nonché presidente dell’Apsa – la messa del Crisma, al cardinale Mauro Gambetti – arciprete della basilica papale – la Messa in Cena Domini (entrambe ovviamente riferite al Giovedì Santo) e al cardinale Claudio Gugerotti – prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali – la celebrazione odierna della Passione.

Al di là delle deleghe – e dell’eventuale presenza a sorpresa questa sera del Pontefice al Colosseo -, è bene precisare che secondo i bollettini ufficiali diramati dal Vaticano le condizioni di salute di Papa Francesco sembrano essere in progressivo miglioramento: attualmente sto proseguendo nella riabilitazione motoria e vocale, con un’ossigenazione che è ormai solamente più residuale; mentre è certo che pur non potendo essere presente fisicamente alle celebrazioni del Triduo Pasquale, resta presente dal punto di vista spirituale seguendo le messe grazie ai canali televisivi ufficiali.