Nonostante sia estate, in casa Rai e Mediaset, il lavoro non si ferma per riuscire a portare a casa ascolti allettanti nonostante le vacanze. In casa Mediaset, in particolare, non si fermano le operazioni per conquistare la fiducia dei telespettatori che, a partire da oggi, lunedì 14 luglio 2025, si ritroveranno davanti un’importante novità. I telespettatori storici di canale 5 sanno che, ogni estate, con Striscia la Notizia in vacanza, quella fascia oraria da Paperissima Sprint. Anche l’estate 2025 di canale 5 è iniziata con le nuove puntate di Paperissima Sprint che,. però, da oggi, cambia collocazione.

Lo show dedicato alle papere condotto da Juliana Moreira e Vittorio Brumotti, infatti, lascia ufficialmente canale 5 per traslocare su Italia 1 lasciando la fascia oraria precedentemente occupata da Gerry Scotti e la sua La ruota della fortuna.

Da canale 5 a Italia 1: quando va in onda Paperissima Sprint

Paperissima Sprint lascia ufficialmente la prima serata di canale 5 per trasferirsi su Italia dove va in onda alle 13.50, al termine dell’appuntamento quotidiano di Sport Mediaset. Juliana Moreira e Vittorio Brumotti vanno così in onda al posto dei Simpson per poi lasciare la linea ai Griffin.

Su canale 5, invece, al termin dell’edizione delle 20 del Tg5, andrà in ona La ruota della fortuna. Una vera e propria scommessa per Mediaset ma anche per Gerry Scotti che proverà a vincere la sfida degli ascolti contro Techtechetè che, ogni estate, convince sempre di più i telespettatori Rai. Quella dei vertici Mediaset di spostare Paperissima Sprint su Italia 1 sarebbe una decisione presa in totale sintonia con Antonio Ricci che non smette di far parte della linea editoriale di Mediaset. Insomma, con La ruota della fortuna in onda alle 20.30, canale 5 spera di porre le basi per poter ripetere l’operazione in futuro.

