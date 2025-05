Pasquale La Rocca: perché il maestro salta la finale di Sognando Ballando con le stelle

Niente da fare per Pasquale La Rocca che, dopo aver saltato la semifinale per un problema di salute, non è riuscito a recuperare saltando ufficialmente anche la finale di Sognando Ballando con le stelle in programma oggi, venerdì 30 maggio 2025. La settimana scorsa, ad annunciare l’assenza, era stato lo stesso maestro di Ballando con un video pubblicato sui profili social della trasmissione di Milly Carlucci che, in diretta, aveva confermato tutto.

A distanza di sette giorni, con un post pubblicato su Instagram Pasquale La Rocca annuncia la sua assenza anche in finale: “Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghiterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimane”.

Pasquale La Rocca e l’appuntamento per Ballando con le stelle

“A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile. Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono“. Con queste parole, Pasquale La Rocca continua la spiegazione della sua assenza a Sognando Ballando con le stelle.

Tuttavia, il maestro non mette in discussione la sua presenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle: “Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Milly, alla Ballandi e a tutto il team per la serata di doman per un’altra fantastica puntata su Rai Uno! […] Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e pensieri che mi avete dedicato: mi hanno aiutato davvero tanto a tenere alto il morale. Adesso mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene”, ha concluso.

