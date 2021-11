Perchè Patrizia Mirigliani denunciò il figlio Nicola Pisu?/ “Gesto d’amore”

Miss Italia ha segnato la storia del nostro Paese e ha rappresentato un vero trampolino di lancio per tantissime ragazze (non per forza vincitrici) che si sono poi affermate come attrici, conduttrici e showgirl Proprio per questo raccogliere l’eredità del fondatore del concorso, Enzo Mirigliani, non è stato semplice, ma la figlia Patrizia lo ha fatto con grande coraggio e ha permesso che la manifestazione potesse continuare. Una determinazione che lei ha mostrato anche in uno dei momenti più difficili della vita di sua figlio, Nicola Pisu, che era diventato dipendente dalla droga.

Verissimo, anticipazioni e diretta 20 novembre/ Confessione shock per Valeria Marini

La donna è arrivata infatti a denunciare il ragazzo sperando che questo gesto potesse permettergli di capire di dover cambiare strada Le accuse che lei aveva rivolto a lui erano state davvero gravissime, ovvero estorsione, minacce e violenza. “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta” – aveva dichiarato al settimanale ‘Oggi’.

Nicola Pisu: "A scuola i bulli mi sputavano addosso e mi picchiavano"/ "Miriana..."

La denuncia di Patrizia Mirigliani nei confronti del figlio: il significato del gesto

Compiere un gesto così grave nei confronti del proprio figlio è stato difficile, ma Patrizia Mirigliani aveva capito di non poter fare diversamente. “Il mio è stato un gesto d’amore per salvare la persona che mi è più cara al mondo. Se avessi “coperto” mio figlio sarei diventata sua. Ovviamente la mia scelta mi ha devastata, ma vado avanti, sorretta dalla fede e dalla solidarietà delle tante mamme che vivono il mio stesso dramma… Dopo un periodo terribile, in cui Nicola mi considerava una nemica, il clima è meno teso. Ho sue notizie e così riscopro con tenerezza la sua bontà e quel suo eccesso di fiducia negli altri che lo ha spinto a sbagliare”.

NICOLA PISU E LA TOSSICODIPENDENZA/ "Costretto a drogarmi, rubavo per pagare le dosi"

Nicola inizialmente si era sentito con le spalle al muro e non aveva preso bene la decisione della mamma. A distanza di anni, però, lui non solo ha risolto il suo problema con le dipendenze, ma ha capito perché la denuncia fosse inevitabile. “Grazie mamma per avermi salvato la vita” – le ha detto in occasione di uno degli incontri che i due hanno avuto mentre lui si trovava nella Casa del “Gf Vip”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA