Perché Patty Pravo non ha avuto figli?/ “Non ci ho mai pensato davvero, non ho sentito la necessità”

Patty Pravo e la decisione di non avere figli: una scelta personale per dedicarsi completamente alla musica

Patty Pravo, l’iconica cantante italiana, ha sempre suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico non solo per la sua straordinaria carriera musicale, ma anche per le scelte personali che ha fatto nella sua vita. Uno degli argomenti che spesso viene sollevato riguarda la sua decisione di non avere figli.

Pravo, nata Nicoletta Strambelli nel 1948, ha avuto una carriera musicale che ha attraversato decenni, diventando una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana. Tuttavia, nonostante il suo successo e la sua influenza nel panorama musicale, ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. La decisione di non avere figli è stata una scelta personale della cantante, che ha sempre privilegiato la sua carriera e la sua libertà creativa. Pur essendo stata sposata più volte, ha mantenuto la sua indipendenza e ha continuato a dedicarsi completamente alla sua passione per la musica.

Patty Pravo: “Ecco perché non ho mai avuto figli”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante sul tema figli mancati dichiarò: “Non ne ho mai sentito la necessità. E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon, il mio primo marito. Eravamo in Giappone. Ci chiedemmo: ma mentre suoniamo chi lo guarda? Pensammo che avremmo potuto dondolarlo collegando la culla al pedale della batteria. Ma mentre lo dicevamo capimmo che non era il caso”.

Patty Pravo ha sempre vissuto la sua vita con grande intensità e ha trovato realizzazione nel suo lavoro e nelle sue passioni artistiche. In un’epoca in cui molte donne si trovano ad affrontare la pressione sociale e familiare per diventare madri, la Pravo ha rappresentato un esempio di donna in controtendenza, forte e indipendente, che ha seguito il proprio cuore e le proprie ambizioni. La sua decisione di non avere figli ha sottolineato il suo impegno per la sua arte e la sua libertà di vivere la vita secondo i suoi termini.

