Perché Peppe Di Napoli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024?/ Lui: “Stanchezza” ma spunta altro motivo

Isola dei famosi 2024, perché Peppe Di Napoli si è ritirato? Dubbi sul vero motivo: stanchezza o infortunio

Non è partita nel migliore dei modi questa edizione del reality di Canale5, tra naufraghi infortunati, malati di Covid e addirittura squalificati come Francesco Benigno, il cast è già decimato. E l’ultimo in ordine di tempo ad abbandonare volontariamente è stato Peppe Di Napoli, perché si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024? Venerdì 19 aprile il pescivendolo campano ha annunciato le sue intenzioni di abbandonare il gioco parlando genericamente di ‘stanchezza’. Nel dettaglio, infatti, l’ex naufrago ha rivelato: “Abbandono l’Isola perché sono stanco e non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’Isola e me ne vado”

Tuttavia la questione non è finita qui anzi. Il giorno successivo il pescivendolo è ritornato sui social per ringraziare tutti per l’affetto di queste settimane e rivelare quali sono stati i veri motivi del ritiro dell’Isola dei famosi 2024 ed ecco che ha fornito un’altra versione dei fatti: “GRAZIE A TUTTI PER IL SUPPORTO❤️ PURTROPPO PER PROBLEMI FISICI HO DOVUTO ABBANDONARE IL PROGRAMMA!” Dunque Peppe Di Napoli ha abbandonato per stanchezza e perché si è infortunato?

Peppe Di Napoli e la verità sul abbandono all’Isola dei famosi 2024: perché si è ritirato?

Questa sera andrà in onda la 5a puntata dell’Isola dei famosi 2024 e, quasi certamente, la conduttrice Vladimir Luxuria farà chiarezza sul vero motivo per cui Peppe Di Napoli si è ritirato. Nel frattempo crescono le illazioni e i rumors perché non si è parlato in maniera chiara della causa dell’abbandono? Al di là delle versioni del pescivendolo, il reality nel comunicato ufficiale ha parlato genericamente di ‘ritiro’ senza specificare le ragioni, sottolineando che il televoto che lo vedeva tra i protagonisti insieme a Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye era stato annullato per poi essere riaperto solo con quest’ultimi.











