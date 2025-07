Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/2026 Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato dichiarazioni che di certo non sono passate inosservate.

Oltre a illustrare le novità previste per le reti del gruppo, l’ad ha colto l’occasione per lanciare una frecciata tutt’altro che velata verso uno dei programmi di punta della concorrenza, Affari Tuoi.

L’affondo di Pier Silvio

L’amministartore delegato di MFE ha sollevato più di un dubbio sulla liceità etica e sulla coerenza editoriale di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 tornato a dominare la fascia dell’access prime time grazie alla conduzione di Stefano DeMartino.

“Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai”. Il riferimento, neanche troppo inplicito, è alla meccanica di gioco basata unicamente sulla fortuna, che è da sempre il marchio di fabbrica di Affari Tuoi, anche noto come “il gioco dei pacchi”.

In onda ininterrottamente dal 2003, il gioco prevede infatti che il concorrente scelga tra 20 pacchi corrispondenti alle regioni italiane, senza nssuna abilità richiesta se non l’istinto. Una struttura che, secondo Berlusconi, lo rende molto più simile a un gioco d’azzardo che a un quiz televisivo tradizionale, dove il merito e la preparazione giocano un ruolo importante.

Nonostante le critiche, Pier Silvio non ha negato un riconoscimento al successo del programma: “Tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere”, ha dichiarto l’ad, aggiungendo di essere stato a un soffio dal “rubare” l’amato De Martino allo schieramento Rai:

“Sì, eravamo in una fase di trattativa, anche a buon punto. Poi è Amadeus che ha fatto il patatrac per noi e ha aperto la strada maestra dell’access di Rai Uno a De Martino. Se fossi stato in De Martino, avrei fatto la stessa cosa”.

Una considerazione che suona come un’amara ammissione realista più che come una lamentela e lascia intendere quanto Mediaset avesse capito prima di tutti il talento del giovane conduttore campano.

Berlusconi ha poi accennato anche ad Amadeus, altro ex volto simbolo della rai che di recente ha fatto capolino su Canale 5 in qualità di giudice di Amici di Maria De Filippi. Su di lui l’ad Mediaset è stato piuttosto lapidario:

“Non ho motivo di dire che non lo prenderei, ma neanche che lo prenderei, fa il 2%”. Parole che hanno lasciato intende che il gioco delle alleanze e dei passaggi di rete dei conduttori, al momento, è tutt’altro che concluso.