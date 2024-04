Perché Pietro Fanelli si è ritirato all’Isola dei Famosi 2024?/ Ritorno a sorpresa: “Ultimo confronto con…”

Pietro Fanelli torna all’Isola dei Famosi dopo il ritiro: confronto con gli ex naufraghi in arrivo

Cosa si cela dietro il ritiro di Pietro Fanelli? Il suo percorso all’Isola dei Famosi 2024 è apparso già in bilico dai primissimi giorni in Honduras. Pietro Fanelli, d’altronde, si è mostrato sin da subito un personaggio inedito, volto alla critica ai reality e al suo funzionamento. Tanto che, nelle settimane, Pietro si è inimicato parte del pubblico che ha trovato nelle sue parole un controsenso, vista la sua decisione di partecipare ad uno show che tanto critica.

Più volte, anche in diretta, si è scagliato contro conduttrice e opinionista, polemizzando sul funzionamento di alcune prove e/o sul format stesso dell’Isola dei Famosi 2024. Così, pochi giorni fa di punto in bianco ha annunciato che il suo percorso era ormai giunto alla conclusione, manifestando il desiderio di ritirarsi dal reality.

Pietro Fanelli, lite in palapa dopo il ritiro? Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2024

“Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine, vi chiedo scusa se ho detto qualcosa che vi ha ferito. Per me è un saluto perché vivo questa esperienza secondo la mia interiorità“, sono state le parole con le quali Pietro ha annunciato ai compagni d’avventura il suo addio all’Isola. pare però che abbia lasciato qualcosa di irrisolto con questo stesso gruppo, motivo per il quale è pronto a fare il suo ‘ritorno’ per avere un nuovo ed ultimo confronto con gli altri naufraghi. È questo quanto annunciato dal comunicato ufficiale della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024: “Nel corso della puntata spazio a un ultimo confronto tra il gruppo e Pietro Fanelli, prima che questo lasci definitivamente l’Honduras.” si legge. Non resta che vedere cosa susciterà il suo ritorno in palapa: ci saranno scontri?











