Perchè Pio e Amedeo non ci sono al Capodanno in Musica 2021 di Canale 5/ Il covid non li risparmia..

Pio e Amedeo non parteciperanno al “Capodanno in musica” di Canale 5. Dopo Albano, anche i due comici non saliranno sul palco del Teatro Petruzzelli per inaugurare il nuovo anno. Uno due comici è infatti in quarantena. L’indiscrezione era già trapelata da Fanpage che nelle scorse ore aveva fatto sapere che Amedeo Grieco si trovava in quarantena fiduciaria per sospetta positività. Non è chiaro se anche Pio D’Antini sia stato contagiato. La notizia aveva trovato conferma sul fronte Mediaset considerando che l’azienda si era limitata a ufficializzare l’assenza.

Nei giorni scorsi era stata annunciata anche l’assenza sul palco di Albano, conduttore della serata accanto a Federica Panicucci. Il virus ha fatto saltare i piani perché l’artista di Cellino San Marco è risultato positivo al Covid: “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus“, aveva dichiarato il cantante. Per Federica Panicucci e la sua squadra di autori si tratta dell’ennesimo intoppo dopo che la produzione è stata costretta nei giorni scorsi a cambiare anche location.

Pio e Amedeo attaccano Fedez e Giulia Salemi

Pio e Amedeo si sono scagliati contro gli influencer. Non solo Giulia Salemi ma anche Fedez e Chiara Ferragni. In particolare Amedeo ci è andato giù pesante e ha lanciato una frecciatina: “Anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso. C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui”.

Poi i due comici hanno preso di mira Giulia Salemi, colpevole di “postare” troppo spesso foto di piatti: “Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c’è anche chi fa la foto ma solo al dolce, che è quello che costa meno. Poi scrivono che è stata una gran cena per rivendicare uno status che non esiste. È emblematico di come la cultura dell’apparire ci stia sopraffacendo. Si vive per il consenso anche a scapito della verità”. Intanto, il 1 gennaio uscirà nelle sale il loro nuovo film “Belli ciao” in cui Pio e Amedeo tirano bordate contro la categoria degli influencer.



