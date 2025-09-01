Pomeriggio 5 chiuso dopo 20 anni: ecco perché Myrta Merlino è stata sostituita e cosa c’entra la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi.

Dopo quasi 20 anni Mediaset ha preso una decisione scioccante, quella di cancellare Pomeriggio 5 in maniera definitiva. Dopo l’annuncio dell’azienda televisiva molti fan del programma hanno faticato a credere a quanto successo, dato che nel bene e nel male il talk show pomeridiano ha rappresentato per almeno due decenni un appuntamento fisso per milioni di italiani. Partito con Barbara d’Urso, è diventato un vero e proprio punto fermo dove la notizia di cronaca si mischiava al gossip in maniera leggera e scorrevole.

Mediaset ha deciso di togliere Pomeriggio 5 e dare un’opportunità a Gianluigi Nuzzi e il suo nuovo programma Dentro La Notizia, sostituto totalmente inaspettato che darà voce a fatti di cronaca con un taglio di inchiesta, vista la passione del giornalista e conduttore di Quarto Grado. Nonostante l’annuncio della cancellazione di Pomeriggio 5 sia pervenuto al pubblico ormai da qualche tempo, gli spettatori non smettono di chiedersi perchè Myrta Merlino è stata sostituita e quali sono i motivi più profondi rispetto alla scelta drastica di Mediaset. Andiamo a fare una breve analisi.

Pomeriggio 5, le ipotesi sulla cancellazione: troppe assenze di Myrta Merlino?

Possiamo partire con il tema degli ascolti. Come è risaputo, ormai da diverso tempo gli ascolti di Pomeriggio 5 si sono rivelati un vero flop, senza speranza di raggiungere quelli dei tempi d’oro di Barbara d’Urso. A quanto pare, secondo il pubblico, Myrta Merlino non è riuscita a catturare l’attenzione degli ascoltatori, rivelandosi spesso poco coinvolgente. Non solo, un altro motivo che potrebbe aver portato Mediaset a chiudere baracca, è il fatto che la conduttrice era spesso assente per problemi di salute, generando quindi ulteriori performance basse per Pomeriggio 5.

Insomma, un mix di cose che alla diciassettesima edizione del programma non potevano essere più tollerate. Oltretutto, non dimentichiamo il desiderio di rinnovamento di Pier Silvio Berlusconi, che in men che non si dica ha allontanato definitivamente Barbara d’Urso scegliendo strategie diverse per la rete Mediaset. Al momento non si sa con certezza quale sarà il destino di Myrta Merlino, ma la giornalista potrebbe ritornare in tv con un suo talk show su Rete 4, secondo quanto riporta Virgilio.it.