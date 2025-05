Perché Pomeriggio Cinque non va in onda? Canale 5 cambia tutto

Probabilmente ti stai chiedendo perchè Pomeriggio Cinque non va in onda oggi mercoledì 7 maggio e cosa sta succedendo al palinsesto Mediaset. Infatti, dopo Uomini e Donne non sono stati trasmessi come di consueto due dei programmi più amati di Canale 5. Se siete sintonizzati vi sarete sicuramente resi conto che a differenza degli altri giorni Myrta Merlino e il suo talk show pomeridiano sono saltati, e la stessa cosa per il talent di Maria De Filippi, la quale sta portando gli allievi alla finale. Cosa sta succedendo?

Ilaria Sula: Samson chiede un incidente probatorio/ Il presunto testimone: "Mai visto caricare il trolley"

Proprio ieri, la redazione di Amici ha spiegato che il programma sarebbe tornato “giovedì 8 maggio alle 16.10”, lasciando scoperta la fascia di mercoledì 7 con il consueto appuntamento pomeridiano. In più, anche il solito daytime di The Couple salterà l’appello anche se ci stiamo avvicinando all’ultima puntata. A fare scalpore più di tutti è però l’assenza di Pomeriggio Cinque: il programma si prende una pausa di un giorno per poi tornare in onda come al solito domani con gli stessi orari. Ma perchè stiamo assistendo a tutti questi cambiamenti? Il motivo è decisamente importante: si tratta di qualcosa che cambierà le sorti dell’Italia e del mondo.

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale

Pomeriggio Cinque e Amici non vanno in onda oggi mercoledì 7 maggio: cosa vedremo al loro posto

Se sei atterrato qui, vuol dire che ti stai chiedendo perchè oggi non vanno in onda Pomeriggio Cinque e Amici, e non solo! Forse ti stai domandando anche che fine abbia fatto il solito daytime di The Couple. Ebbene, la ragione dietro al cambio di programma Mediaset è il Conclave. Infatti, appena finito Uomini e Donne alle ore 16.05 si parte subito con “Aspettando la Fumata Bianca“, speciale del Tg5 che seguirà passo passo tutto quello che sta succedendo in vaticano per l’elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Di conseguenza, la redazione del Tg sarà pronta ad aggiornare i telespettatori qualora ci fossero novità.

Pierina Paganelli, Garofano: "Riesame di Dassilva? Non cambierà nulla"/ Manuela: "Prima o poi parlerò..."

Insomma, Pomeriggio Cinque non va in onda per un motivo molto valido, dato che da oggi mercoledì 7 maggio 2025 parte il Conclave, e in base ad alcune previsioni, questa domenica potremmo già conoscere il nome del nuovo Papa che si affaccerà alla storica finestra per salutare i fedeli. Lo speciale del Tg5 per l’elezione del nuovo Pontefice durerà fino alle ore 18.45 e successivamente riprenderà come solito il quiz più amato di Canale 5, nonchè Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis. Non dimentichiamoci poi che questa sera partirà la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, con Simona Ventura opinionista e Veronica Gentili al timone. Domani 8 maggio, invece, tornerà Pomeriggio Cinque come ogni giorno.