Perché Renato Carosone si è ritirato dalle scene? Le varie indiscrezioni e il motivo dell'addio alla musica.

Renato Carosone è stato uno degli artisti italiani più popolari non solo in Italia ma anche all’estero e, con la sua musica, ha scritto pagine delle storia musicale italiana lasciando un’eredità importante a tutti coloro che hanno scelto di fare musica dopo di lui. Dopo una carriera brillante e ricca di successi e riconoscimenti, il 7 settembre 1960, al termine della trasmissione televisiva “Serata di gala”, il cantautore sorprende il proprio pubblico annunciando il suo addio alle scene. A sorpresa, infatti, Renato Carosone si congeda dal proprio pubblico abbandonando i riflettori, ma qual è stato il motivo che ha spinto il cantautore a ritirarsi?

Elvis Presley è vivo?/ Una leggenda condita da avvistamenti e teorie: i ‘retroscena’ sulla morte

All’epoca, sono tante le motivazioni che vengono indicate come base della scelta di Carosone e le speculazioni furono davvero tante. «Carosone si ritira perché ha fatto un voto alla Madonna», titolarono all’epoca alcuni settimanale. La verità, tuttavia, è un’altra ed indica la grande intuizione e intelligenza artistica di Carosone.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 1 settembre 2025/ Azize muore? Colpo di scena bomba

L’addio di Renato Carosone alle scene: i cambiamenti musicali alla base della scelta

Nel corso della sua carriera, Renato Carosone ha viaggiato molto e, nel corso dei vari viaggi, si rese conto del cambiamento musicale di quel periodo. Durante un viaggio negli Stati Uniti, osservando i cantanti di rock and roll si rese conto dell’ondata di cambiamento che, presto, sarebbe arrivata anche in Italia e, riflettendo sulla propria musica, decise che era arrivato il momento di salutare il pubblico e ritirarsi ufficialmente dalla scena.

Con il tempo, chi conosceva davver Renato Carosone giunse alla conclusione della volontà dell’artista di voler rimanere fedele a se stesso, di non volersi trasformare in un’imitazione di quello che aveva già fatto e soprattutto del desiderio di preservare quella che era la sua arte. Ritirandosi nel periodo di maggior successo, infatti, Carosone era convinto che la sua arte sarebbe diventata immortale. A distanza di anni, il tempo ha dato ragione a Carosone che, ancora oggi, viene considerato uno degli artisti più talentuosi e originali.

Che malattia aveva Renato Carosone? Colpito da aneurisma cerebrale/ Stava male da diversi anni