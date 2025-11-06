Roberto Alessi racconta il rapporto tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti: la conduttrice ha ‘propiziato’ la scelta del nome d’arte!

Con un reel su Instagram, Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – riporta una parte di una recente intervista di Renato Zero rilasciata ad Aldo Cazzullo. Il cantautore, tra gli innumerevoli racconti tra carriera e privato, ha destato l’apprezzamento dal giornalista per un punto in particolare: le lodi ad Enrica Bonaccorti, oggi alle prese con una tortuosa malattia. L’artista deve molto alla conduttrice e ci tiene a sottolinearlo: “E’ sempre bello quando un grande artista, tra i più bravi e amati, riconosce che deve tutto ad una donna…”, sottolinea Alessi nel video pubblicato sui social e quella donna in questione è proprio la Bonaccorti che per Renato Zero è stata fondamentale soprattutto agli albori della carriera.

Roberto Alessi parte dall’aneddoto della presunta proposta di matrimonio fatta da Renato Zero, raccontata anche da Enrica Bonaccorti. Il cantante, nell’intervista menzionata, ha però simpaticamente glissato: “Non mi sovviene”, avrebbe risposto a quel curioso aneddoto mai confermato. Il direttore di Novella 2000 ha poi aggiunto: “Molto bello però che ha riconosciuto il grandissimo aiuto di Enrica Bonaccorti, in tutto”.

Renato Zero, la scelta del nome d’arte ‘grazie’ ad Enrica Bonaccorti e Gianni Boncompagni

Sono due gli aneddoti in particolare che lega gli albori della carriera di Renato Zero al supporto di Enrica Bonaccorti. Fu proprio la conduttrice a presentargli il produttore del primo disco che però non ebbe il successo sperato: “20 copie vendute ai parenti, per il resto fu un bagno di sangue…”, racconta con il sorriso Roberto Alessi. Poi, la curiosità forse più interessante e strettamente legata ad un interrogativo che forse in molti si pongono: perché Renato Zero si chiama così? Ebbene, c’entra proprio Enrica Bonaccorti. Come raccontato dal direttore di Novella 2000, la conduttrice e Gianni Boncompagni misero in evidenza la necessità di scovare un nome d’arte più originale: “Tu ti firmi Roberto Fiacchini…un po’ fiacco!”. A questo punto la replica del cantante: “Vale zero?”, ed ecco spiegato perché Renato Zero si chiama così!