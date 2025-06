Nel 1966 è cominciata l’avventura di Riccardo Fogli nei Pooh. Tra loro, come raccontato, fu “amore musicale a prima vista”. Sette anni più tardi Fogli annunciò l’addio per intraprendere una carriera da solista. Sessant’anni dopo, “interrogato” da Mara Venier, Fogli è tornato a parlare dell’accaduto e del motivo per il quale ha deciso di lasciare il gruppo. Tutto è cominciato quando ha iniziato una storia con Patty Pravo, all’epoca giovanissima e talentosa artista. Lui era ancora sposato con la sua ex moglie quando la storia è stata scoperta ed è esploso lo scandalo. “La questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola, mia moglie, mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo” ha spiegato proprio Riccardo Fogli.

Riccardo Fogli ha poi raccontato che in quei momenti complessi, si è come isolato dal gruppo, senza però l’intento di tenere esclusi gli altri. “Non li ho esclusi ma in quei momenti complicati, loro mi hanno detto “Ricky questa faccenda si complica si parla di te e Nicoletta e questa cosa si mescola al lavoro. Cosa decidi?””. Dunque, per il bene dei Pooh, Riccardo Fogli avrebbe scelto di lasciare la band.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh? Tra Riccardo Fogli e i componenti dei Pooh non c’è stata una vera e propria rottura ma i rapporti si sono incrinati quando lui ha cominciato la storia con Patty Pravo, che all’epoca fece uno scandalo impressionante. Dunque per questa ragione Fogli decise di intraprendere una nuova carriera da solista, per poi tornare con i Pooh solamente più avanti per la reunion con il gruppo. Un addio, quello di Fogli ai Pooh, che all’epoca fece non poco scalpore, campeggiando sui giornali di gossip.