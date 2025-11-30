Perché Riccardo Fogli lasciò i Pooh? Ecco il vero motivo della separazione, svelato anni dopo: "Mi innamorai di Patty Pravo..."

Sono passati sessant’anni da quando Riccardo Fogli lasciò i Pooh, eppure ancora oggi c’è chi vuole vederci chiaro su quell’addio improvviso e inaspettato. Così è stato lo stesso Riccardo Fogli a fare chiarezza, una volta per tutte, sulle tante voci e ipotesi che sono circolate negli anni in merito a quella separazione con la band che fece scandalo. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Domenica In, ospite di Mara Venier, l’artista ha assicurato che non c’era alcuna incomprensione musicale coi suoi colleghi dei Pooh.

Ha infatti ammesso di essere arrivato ad un punto di non ritorno con la band per la sua storia d’amore ingombrante con Patty Pravo. “La nostra storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, poi uscirono i primi articoli e la cosa divenne sempre più grande e grave”, ha raccontato Riccardo Fogli, anticipando anche il benservito di sua moglie Viola.

Riccardo Fogli disse addio ai Pooh per Patty Pravo? Ecco come stanno davvero le cose

“Patty Pravo era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo”, ha raccontato Riccardo Fogli. Nel corso della stessa intervista, a tal proposito, anche Facchinetti ha voluto dire la sua, facendo intendere di non aver ancora superato del tutto quella vecchia ferita, poichè l’innamoramento di Riccardo scombussolò gli equilibri del gruppo.

“Noi ci si raccontava tutto, anche i particolari intimi. Ci accorgemmo che lui era follemente innamorato perché da un giorno all’altro non ci raccontò più niente”, ha raccontato ancora amareggiato e deluso. A quanto pare Riccardo aveva solo occhi per Patty Pravo e il gruppo, ben presto, si rese conto di essere diventato marginale per Fogli. O comunque non più prioritario come un tempo. Da lì, la separazione…

