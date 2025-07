Riccardo Fogli e l'addio ai Pooh: "Sentivo la mancanza di libertà, mi impediva di vivere la relazione con Patty Pravo"

Torna su Rai1 l’appuntamento con Techetehchetè che vedrà i Pooh al centro della serata, la storica band italiana che ha annoverato nella squadra anche Riccardo Fogli. Il cantante però nel pieno della carriera decise di lasciare i compagni, si vocifera per via della sua relazione intrapresa con Patty Prato, a un certo punto Riccardo Fogli infatti decise di non dedicare più le stesse attenzione al gruppo e si arrivò così allo strappo.

“Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo” aveva detto in una intervista Riccardo Fogli raccontando i dettagli della sua separazione con i Pooh in una intervista concessa a Domenica In da Mara Venier. Roby Facchinetti riguardo all’amico e alla sua relazione con la collega raccontò: “Noi ci sentimmo messi da parte. All’epoca non esistevano i telefonini e così, siccome era innamoratissimo, viveva con i gettoni”.

Riccardo Fogli e l’addio ai Pooh: “Sentivo la mancanza di libertà”

Sempre tornando a parlare dell’addio alla band, Riccardo Fogli raccontò come il rapporto con Patty Pravo in qualche modo incise sul benessere del gruppo. “Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Nicoletta” ha raccontato sempre a Domenica In il cantante tornando sul suo addio alla formazione musicale.

Una storia, quella tra Riccardo Fogli e Patty Pravo, che si è poi conclusa, mentre il cantante ha poi fatto ritorno nel gruppo negli ultimi anni, con diversi concerti all’attivo e svariate apparizioni sul piccolo schermo.

