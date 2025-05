Uomini e Donne trono over, perché Riccardo Guarnieri ha lasciato Gloria? Rivelata la verità dopo l’addio al daytime

Il ritorno di Gloria Nicoletti a Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole: sia il pubblico a casa che quello in studio è stato colto di sorpresa, visto che la dama la scorsa stagione ha lasciato il daytime dopo essere stata lasciato da Riccardo Guarnieri. I due si frequentavano da diversi mesi, ma alla fine l’ex di Ida Platano ha preferito porre la parola fine suscitando una reazione inaspettata nella dama. All’epoca Gloria d’istinto abbandonò il programma.

In seguito ha rivelato che quell’atteggiamento fu dettato dall’impulso e che con il senno di poi oggi si comporterebbe in modo diverso: “In quel momento ho pensato che andandomene avrei rispettato i miei sentimenti, ma ho reagito troppo d’impulso. Tornando indietro avrei aspettato, cercato di chiarire, recuperare… anche se forse sarebbe comunque finita… o forse no.” La dama ha anche ammesso che in quel momento era molto presa da Guarnieri e dimenticarlo non è stato facile, ci sono voluti diversi mesi.

Tuttavia ha ammesso di averlo seguito in tv e di aver capito di lui cose che in studio e anche quando uscivano non aveva capito: “Sicuramente mi ha aiutata continuare a guardarlo in tv: piano piano ho incominciato a vederlo con altri occhi, a capire che forse non era la persona che faceva per me fino a che la cosa non è andata a scemare.” Ma perché Guarnieri ha deciso di interrompere la frequentazione con Gloria? Inizialmente sembrava molto coinvolto da lei.

Riccardo Guarnieri l’addio inaspettato a Gloria: i motivi

Dopo l’addio di Gloria a Uomini e Donne, Riccardo è rimasto nel parterre del trono over per diversi mesi, ma non ha trovato la sua anima gemella. Anche se secondo alcuni rumors oggi avrebbe una compagna conosciuta lontano dal daytime di Maria de Filippi, ragione questa per cui dopo la pausa estiva non sarebbe tornato al trono over.

Nonostante il feeling nato con Gloria, il cavaliere non le ha mai dato l’esclusiva anzi ha sempre lasciato diverse porte aperte, cosa che ha infastidito la dama. I due hanno avuto diverse liti e questo era un problema per il cavaliere. Nell’ultimo confronto Guarnieri ha confessato alla dama di non sentirsi capito da lei e che alcune sue dichiarazioni lo hanno ferito.

A quel punto Gloria gli ha fatto notare che il suo unico desiderio era uscire dal daytime con lui: “Io voglio uscire con te, non rimanere qui seduta a fare la civetta, voglio essere coerente con i miei sentimenti”. Immediato il no del cavaliere che ha portato Gloria a lasciare il programma. Un gesto di cui in seguito si è pentita.

Uomini e donne trono over, Gloria innamorata di Guido

Dopo una lunga pausa Gloria è tornata a Uomini e Donne e si è detta pronta a trovare la sua anima gemella. La dama ha vissuto un periodo difficile, ma è riuscita ad andare avanti e a darsi un’altra possibilità. Oggi Gloria è uscita dal programma di Maria de Filippi con Guido: i due hanno avuto un feeling immediato e hanno scelto di viversi lontano dalle telecamere.

Per il momento non ci sono indizi social su come procede la loro relazione. L’ex dama pur essendo molto attiva sui social non ha condiviso nessun post insieme a Guido, ma a quanto pare le cose fra i due procedono in modo positivo e non è escluso che tornino in studio, prima della fine della stagione di Uomini e Donne, per raccontare come va la loro relazione.