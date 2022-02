Perché Rkomi salta sul palco di Sanremo 2022/ “Cantante atipico non prendo le note”

La finale del Festival di Sanremo 2022 ha registrato inizialmente le esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri e Rkomi. Proprio quest’ultimo, con la sua “Insuperabile”, ha fatto ballare il teatro “Ariston”, scendendo anche dal palco e andando a cantare in mezzo alla gente. Al termine della sua esibizione, Rkomi ha impugnato il microfono e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di vivere questa esperienza in landa matuziana, a partire da Amadeus. In seguito, ha aggiunto: “Sono un cantante atipico, magari non prendo proprio tutte le note, però ci metto il cuore quando canto e in tutte le cose che faccio. Ora c’è da lavorare”.

INSUPERABILE TESTO E SIGNIFICATO CANZONE RKOMI/ Due molotov in fiamme nella corrente

RKOMI, PERCHÉ SALTA SUL PALCO DEL FESTIVAL? IL SEGRETO SVELATO AD AMADEUS

Successivamente, il presentatore del Festival di Sanremo 2022 ha chiesto a Rkomi spiegazioni sui saltelli che compiva sul palco nel corso della sua esibizione: Amadeus ha sottolineato che sembravano quasi passi alla “Alberto Sordi” e il ragazzo, sorridendo, ha dichiarato che “non essendo io un ballerino, voglio comunque fare divertire un po’ la gente”. Successivamente, si è capito il motivo per il quale il conduttore abbia voluto chiedere al giovane di riprodurre quei movimenti e di andare via insieme dal palco saltellando: si trattava di un escamotage per guadagnare punti al FantaSanremo, al quale anche Amadeus è iscritto (con evidentemente Rkomi in squadra).

