Carlo Conti, volto Rai accreditato, e Roberta Morise sono stati una coppia per diverso tempo: ecco perché si sono lasciati. La verità sulla rottura dopo anni.

Oggi tra i volti di punta della scuderia Rai, Carlo Conti è tra i personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico. Ha alle spalle una lunga gavetta che lo ha portato a fare molte esperienze, d’anni lavora alla rete di stato che gli ha affidato diversi format, che ha reso iconici. Dopo l’addio di Amadeus, Conti ha accettato la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo, esperienza che aveva già fatto in passato e che ha deciso di ripetersi, mettendosi di nuovo in gioco. L’edizione 2025 della kermesse è stata un successo e ogni scelta di Conti si è rivelata vincente.

Carlo Conti è considerato dal pubblico un personaggio di famiglia, anche se del suo privato si conosce decisamente poco. E’ noto che ha un’amicizia speciale con Pieraccioni e Panariello e che è sposato con Francesca Vaccaro, i due hanno avuto anche un figlio, Mattia, a cui Conti dedica gran parte del suo tempo libero. Non tutti sanno che in passato il conduttore toscano è stato legato a Roberta Morise, i due sono stati una coppia per diverso tempo, poi improvvisamente hanno deciso di lasciarsi.

Il motivo preciso della rottura inizialmente non è stato rivelato, i due si sono allontanati e hanno intrapreso strade diverse: ma cos’è successo? Il primo incontro tra Roberta e Conti è avvenuto nel programma I Raccomandati, poi entrambi erano presenti L’Anno che verrà e al L’Eredità ed è proprio nel quiz game che hanno capito di essere attratti l’uno dall’altra. Nonostante l’evidente differenza di età i due hanno vissuto una storia appassionante e sono apparsi spesso insieme, poi è successo qualcosa che li ha allontanati.

Roberta Morise sulla fine della storia con Carlo Conti: “Sono cambiati i sentimenti”

In una recente intervista rilasciata al magazine Chi Roberta Morise ha parlato della fine della storia con Carlo Conti. La showgirl ha riferito che ad un certo punto i suoi sentimenti per il conduttore sono cambiati, non sentiva di amarlo più come prima. In modo civile e pacato hanno deciso insieme di porre fine alla relazione e di guardare avanti distaccandosi e senza rancori.

Tuttavia sono rimasti amici e hanno mantenuto rapporti cortesi. Si sono incontrati diverse volte anche in tv e si sono mostrati molto affettuosi l’uno con l’altra. In quelle poche occasioni in cui la showgirl ha ricordato la relazione con Conti ne ha sempre parlato in modo positivo: il conduttore è sempre stato amorevole e gentile nei suoi confronti.

Roberta Morise mamma da qualche mese: “Benvenuto Gianmaria”

Oggi Roberta Morise è legata a Enrico Bertolini ed è diventata mamma solo da qualche mese del piccolo Gianmaria: è felice e si sta godendo la maternità appieno. Conti è invece sposato con Francesca Vaccaro con cui si è fidanzato solo dopo pochi mesi dall’addio alla Morise, è un papà presente e sta vivendo un momento professionale vincente.

Dopo il successo di Tale e quale e di Sanremo 2025 è prossimo a realizzare la prossima edizione della kermesse. Visto il successo ottenuto sarà ancora il direttore artistico e conduttore del Festival 2026 ed è già al lavoro per realizzare uno spettacolo corale, ricco di sorprese e di personaggi autorevoli. Tuttavia, per il conduttore, protagonista della kermesse sarà sempre e solo la musica.